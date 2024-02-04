Ученые обнаружили загадочные многоугольника на Марсе

По словам ученых, размеры геометрических фигур различаются. Некоторые из них составляют несколько сантиметров, а другие доходят до нескольких метров. Многоугольники встретились марсоходу на равнине Утопия-Планития.

Ученые предположили, что фигуры образовались в результате экстремальных изменений окружающей среды. Они напомнили, что миллиарды лет назад на планете существовали озера и даже моря, которые затем высохли, а поверхность на этом месте растрескалась.

«Обнаруженные погребенные полигоны, которые указывают на то, что замерзание произошло в низких и средних широтах, требуют сильной палеоклиматической изменчивости», - пояснили ученые.

Они также не исключили, что раньше на Марсе существовала жизнь.

Ранее пресс-служба НАСА сообщила о потере связи с вертолетом-беспилотником Ingenuity , исследующим Марс. Его доставили на планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года.