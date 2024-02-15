Ученые обнаружили странную находку на дне Мариинской впадины

По ее словам, находка вызвала тревогу ученых.

«Что мы увидели, когда впервые коснулись дна, на глубине более 10 900 метров в Бездне Челленджера? Бутылку пива! Еще одно подтверждение того, что мы, как человечество, должны лучше заботиться об океане», - заявила исследовательница.

В январе 2022 года США вылили в прибрежные воды Лос-Анджелеса 26 миллионов литров нечистот из-за масштабной аварии на канализационной магистрали. А на пляжах индийского города Мумбаи погибли черепахи, наглотавшись пластиковых отходов. В Шри-Ланке пожар контейнеровозе рядом с Коломбо привел к тому, что в воду попали миллионы полиэтиленовых гранул, а проглотившие их рыбы погибали.