Ученые обнаружили продлевающие жизнь диету

Для своего опыта ученые использовали диету с сокращенным содержанием аминокислоты для насекомых, которые только недавно вышли из стадии личинки.

В первые несколько недель мушки-дрозофилы практически не получали незаменимый метионин. Но в результате их продолжительность жизни увеличилась на 10%.

Для чистоты эксперимента ученые повторили опыт со взрослыми особями, но он такого эффекта не дал.

В ходе исследований авторы испытали свою диету и на других живых организмах. В результате они подтвердили, что при сокращении потребления метионина в молодом возрасте продолжительность жизни увеличивается.

Сработает ли такой механизм для млекопитающих, пока неизвестно. Но полностью отказаться от метионина человек вряд ли сможет: аминокислота содержится практически во всех продуктах питания, как животного, так и растительного происхождения.

Правильная диета поможет сохранить отличные показатели когнитивных функций мозга после достижения предельного возраста. Об этом рассказала терапевт и диетолог Эльвира Фесенко. Она пояснила, что главное соблюдать правило здоровой тарелки , четверть продуктов из цельного зерна, четверть полезных белков и половина овощей и фруктов.