Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети

Согласно представленным данным, у женщин с первой группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ. У будущих мам с такими генетическими характеристиками шансы на зачатие ниже, и поэтому им необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Эти два фактора, по мнению исследователей, вероятно, оказывает позитивное воздействие на развитие ребенка.

Такие дети обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной.

Ранее сообщалось, что люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других.