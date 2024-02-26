26 февраля 2024, 01:24

Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети

Freepik
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Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета, передало издание Thuvienpc.

Согласно представленным данным, у женщин с первой группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ. У будущих мам с такими генетическими характеристиками шансы на зачатие ниже, и поэтому им необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Эти два фактора, по мнению исследователей, вероятно, оказывает позитивное воздействие на развитие ребенка.

Такие дети обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной.

Ранее сообщалось, что люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других.

Исследования Дети Питание Женщины Ученые
22 февраля 2024, 14:42
Две мощнейшие солнечные вспышки нарушили радиосвязь на Земле
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На Солнце менее чем за 12 часов произошли две мощные вспышки. Последний раз такое явление наблюдали семь лет назад, рассказали РИА «Новости» в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышкам присвоили высший балл Х. Максимум первой из них зарегистрировали ночью в 02:17 по московскому времени. Следующий взрыв зафиксировали между 09:00 и 10:00 утра.

«[Взрыв] продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени», - отметили в лаборатории.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, мощные вспышки привели к сбоям в радиосвязи на Земле. После взрывов уровень влияния рентгеновских лучей на ионосферу планеты оказался на высоком уровне, но затем пришел в норму.

Еще одну мощную вспышку на Солнце зафиксировали 9 февраля. Тогда ученые исключили влияние космического события на Землю.

Взрывы Ученые Солнце Астрономия
22 февраля 2024, 04:03
Стала известна судьба хищника, заплывшего в Черное море
Телеканал «360»
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Разница в степени солености Черного и Средиземноморского морей не позволит хищному пришельцу с юга — груперу — закрепиться в новом ареале. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Разница в степени солености Черного и Средиземноморского морей не позволит хищному пришельцу с юга - груперу - закрепиться в новом ареале. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

По его словам, подобные единичные случаи миграции рыб происходят довольно часто. Однако массовой миграции хищника не предвидится из-за специфики черноморской воды.

Несмотря на то, что групер считается прожорливым охотником, он не представляет опасности для человека. Флора и фауна региона также не пострадают.

Ранее сообщалось, что директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает этого средиземноморского хищника, который, по его словам, обосновался в Черном море.

Груперы, как отметил Жиленко, вырастают до 50 сантиметров, а некоторые экземпляры - до двух метров, и поэтому представляют собой опасность.

Черное море МГУ
22 февраля 2024, 00:59
Японские ученые назвали цвет сетки для окон, который лучше других отпугивает насекомых
Freepik
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Японские ученые выяснили, что красная сетка эффективнее всего защищает от насекомых. При этом размер ячеек на полотне не имеет значение. Об этом сообщило издание Itcrumbs.ru.

Насекомые настороженно реагируют на красный цвет, так как многие их виды имеют чувствительные к свету рецепторы, реагирующие на определенную длину световых волн. Также насекомые обладают фоторецепторами rhabdoms, благодаря которым могут различать предметы в ультрафиолетовом диапазоне.

Длина волны красного цвета - примерно 630-700 нанометров. Этот диапазон не очень привлекательный для многих жуков, бабочек, мух и прочих беспозвоночных членистоногих животных. Такое явление связывают с тем, что многие растения испускают ультрафиолетовое свечение для заманивания насекомых-опылителей.

Из этого следует, что красная сетка хорошо работает против насекомых. Они видят в этом цвете хуже, чем в других диапазонах.

Ранее журнал Science Advances опубликовал исследование сингапурских и китайских ученых Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан и Сяоган Хэ. Их данные показали, что глобальное потепление привело к частым нашествиям саранчи на сельскохозяйственные территории. В будущем они снова повторятся.

Исследования Япония Ученые Животные
20 февраля 2024, 16:02
Ученые объяснили появление «кровавого» льда в Приморье
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Российские специалисты нашли в районе Морской биологической станции «Восток» в Приморье лед и снег, окрашенные в красный цвет. Необычный природный феномен возник из-за зоопланктона. Об этом сообщил Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН в публикации на своем сайте.

Ученые проанализировали «кровавый» снег и выяснили, что в нем находятся десятки тысяч рачков родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus.

«А почему лед красный? Оказалось, благодаря присутствию в тельцах рачков пигментов–каротиноидов», - указали специалисты.

Они рассказали, что ученые почти каждый год сталкиваются с примером окрашивания льда в разные оттенки. Причиной изменения цвета чаще всего являются водоросли. Благодаря им снег и лед могут приобретать коричневый или зеленый оттенки.

Ранее биолог Роман Опарин предупредил, что бактерии могут размножаться во влажной среде даже на поверхности мыла, поэтому его следует хранить в сухом месте и периодически менять. Специалист также напомнил, что для борьбы с бактериями и вирусами можно использовать антисептик.

Природа Приморье Ученые

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