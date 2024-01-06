Ученые нашли новый вид крупного травоядного динозавра с клювом

Такие динозавры жили более 90 миллионов лет назад на территории современной Южной Америки. Они весили примерно 15 тонн и были 20 метров в длину. Данный вид был самым крупным в семействе реббахизавридов, которые обычно не отличались очень большими размерами. Вид называется Sidersaura marae из-за костей хвоста в виде звезды. С латыни Sider - это звезда.

Выявленные учеными динозавры ходили на четырех лапах и имели длинные хвосты. Их останки нашли в 20 километрах от аргентинской деревни Вилья-Эль-Чокон. Впервые палеонтологи обнаружили кости таких динозавров в 2012 году, и с тех пор в тех местах реализовано пять кампаний.

Также в аргентинском городе Неукен ученые раскопали окаменелости хищника огромных размеров Meraxes gigas.

Ранее палеонтологи из Канады нашли останки тиранозавра. В его желудке они нашли детенышей динозавров другого вида.