04 июня 2024, 22:00

Технологическое предпринимательство в медицине обсудят на сессии ПМЭФ

Pxhere
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На Петербургском международном экономическом форуме проведут сессию, которую посвятят технологическому предпринимательству в медицине. Она пройдет в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество».

Технологический суверенитет стал ключевым аспектом экономического развития и национальной безопасности. Для обеспечения необходимых показателей нужны квалифицированные кадры, способные создавать и внедрять передовые технологии в области биомедицины.

«Во-первых, уникальным высокотехнологичным проектам, которые создаются и разрабатываются научными группами в университетах, требуется поддержка от бизнеса и инвесторов, важно пилотирование и внедрение», - отметила модератор сессии, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина.

Чтобы сохранить уникальный проект, добавила она, в команде должен быть предприниматель, способный довести идею до продукта и далее продвигать стартап в клиники. Проблемы создания новых высокотехнологичных стартапов в медицине собираются обсудить в рамках сессии. На ней также поговорят о важности взаимодействия науки и бизнеса и попробуют выяснить, какие инициативы важно запустить уже сегодня, чтобы ускорить появление в России качественных стартапов.

На сессии также обсудят существующие практики по развитию молодежного технологического предпринимательства и их развитие, предпринимательские навыки, необходимые студентам и молодым ученым, а также эффективную работу системы созидания в технологическом мире.

Ознакомиться с деловой программой экосистемы «Здоровое общество» можно на официальном сайте.

Ученые Медицина Бизнес Технологии Наука ПМЭФ-2024
01 июня 2024, 15:53
Грузовой корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к МКС
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Корабль «Прогресс МС-27» в автоматическом режиме совершил стыковку с исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка корабля произошла в 14:43 по московскому времени.

«Прогресс МС-27» доставил на МКС 2504 килограмма грузов, в том числе аппаратуру, одежду, топливо, питание, укладки для научных экспериментов, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа.

Из важнейшего оборудования в Роскосмосе отметили гиперспектрометр, использующийся для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента «Ураган». Его разместят на иллюминаторе в модуле «Звезда».

Два дня назад от МКС отстыковали грузовой корабль «Прогресс МС-25». Фрагменты корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее ученые МФТИ разработали гиперспектрометр для съемки земной поверхности и мониторинга катастроф. Прибор отправили на МКС 30 мая на ракете «Союз».

МКС Космонавты Корабли Роскосмос Космос
28 мая 2024, 16:12
Завершился новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса
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Новый набор в отряд космонавтов подошел к концу. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В ближайшее время Эльчин Вахидов, Александр Жеребцов, Владимир Ворожко и Анастасия Бурчуладзе приступят к двухлетней общекосмической подготовке.

«По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию „космонавт-испытатель“», - рассказали в госкорпорации.

Четвертый отбор в отряд космонавтов проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Всего поступило 296 заявлений от претендентов, среди них - 80 женщин.

Ранее в Роскосмосе сообщили об отстыковке российского грузового корабля «Прогресс МС-25» от МКС. Несгораемые части аппарата должны были «приводниться» в несудоходном районе Тихого океана.

Космонавты Роскосмос Женщины Мужчины
28 мая 2024, 10:42
РАН продолжит уделять внимание безопасности России — Медведев
РИА «Новости»
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Без участия Российской академии наук страна не смогла бы пройти сложнейший период истории. Важно повышать статус и расширять возможности для науки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на общем собрании Российской академии наук. Прямую трансляцию запустила пресс-служба учреждения.

«Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, выработки и экспертизы ключевых решений государства», - сказал он.

Зампред Совбеза рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности России. Он призвал вовлечь РАН в процесс принятия государственных решений. Для этого руководство академии уже включили в состав Совбеза.

Медведев заявил, что Россию окружили и попытались создать некомфортные условия для развития науки. Он уверен, что ученые преодолеют ограничения и добьются лучших результатов. Зампред Совбеза призвал обеспечить безусловное лидерство страны в научной сфере, принять меры для повышения статуса РАН и расширения ее возможностей.

РАН присоединилась к изучению новых подходов к военным конфликтам будущего, заявлял глава РАН Геннадий Красников. Оборонная подпрограмма рассчитана на срок до 2030 года.

Дмитрий Медведев Ученые Наука
27 мая 2024, 09:46
Назван неожиданный способ предотвратить рак
Freepik
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Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает количество случаев рака полости рта и горла у мужчин. Об этом сообщила британская веб-служба новостей в сфере медицины и здравоохранения MedicalXpress.

Вакцину создали для предотвращения рака шейки матки у женщин, но новые данные показали, что она полезна и для мужчин.

Исследователи изучили данные о 3,4 миллиона человек одного возраста, половина из которых вакцинировалась. У женщин уменьшился риск развития рака шейки матки в течение как минимум пяти лет после прививки, а у мужчин - риск любого онкологического заболевания, связанного с ВПЧ. Это и рак полости рта и горла, который вдвое чаще встречается именно у них, и рак ануса и полового члена.

ВПЧ - распространенный вирус, передающийся половым путем. Чаще всего инфекция проходит бессимптомно и исчезает без лечения, однако у части зараженных развиваются онкозаболевания.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком.

Болезни Мужчины Рак Вирусы человека

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