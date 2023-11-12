Тайные комнаты нашли под Большим сфинксом в Египте

Исследователи допустили, что под сфинксом могут быть скрыты тайные помещения, в которых хранятся величайшие достижения египетской культуры - так называемый «зал знаний».

В начале ХХ века медиум и целитель из Кентукки Эдгар Кейси предположил, что в подземелье находится наследие жителей затонувшей Атлантиды. Арабские путешественники в своих записках также рассказывали о подземных ходах, которые ведут от трех пирамид к большому хранилищу, расположенному между лап сфинкса.

В 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз выяснил, что отверстие на голове сфинкса использовали для крепления некоего головного убора, а отверстие на спине приводит в небольшую пустую камеру.

Японские ученые из Университета Васэда в 1989 году обнаружили под левой лапой сфинкса небольшой тоннель. В ходе сейсмологического сканирования, проведенного американским геофизиком Томасом Добецки, выяснилось, что ход ведет к запечатанным камерам.

Власти Египта остановили дальнейшие исследования, запретив ученым проводить раскопки в зоне памятника.

Ранее стало известно, что Большой сфинкс в Гизе был создан объединенными силами человека и природы. К такому выводу пришел ученый Лейф Ристроф.