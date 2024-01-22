22 января 2024, 11:29

Свыше 600 московских ученых отметили премиями правительства за 10 лет

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За последнее десятилетие больше 600 московским ученым вручили премии правительства столицы за исследования и разработки, которые принесли пользу для мегаполиса и страны. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

В День российской науки, который отмечают 8 февраля, в столице проведут церемонию награждения лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым за 2023 год.

«В прошлом году на соискание премии подали 1292 заявки - это на 15% больше, чем годом ранее», - уточнили в пресс-службе.

К примеру, в прошлом году премию правительства вручили за разработку альтернативных источников энергии. В 2020 году отметили премией работу под названием «Синтез, характеристика и применение магнитных наночастиц в терапии и диагностике опухолевых заболеваний». Два года назад за разработку тест-объекта для медицинских исследований в области остеопороза вручили правительственную награду младшему научному сотруднику.

Начиная с 2014 года свыше восьми тысяч молодых ученых представили свои работы, из них 604 стали лауреатами. Всего выдали премий на сумму 586 миллионов рублей.

Выдающимся российским ученым также вручили премию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Награждение состоялось в 177-ю годовщину со дня рождения знаменитого авиаконструктора.

Ученые Москва
21 января 2024, 22:48
Ученые предупредили о новой пандемии из-за древних зомби-вирусов в Сибири
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Человечество при глобальном потеплении может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири. Об этом предупредил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя, сообщило издание The Guardian.

Ученые уже выделили штаммы «микробов Мафусаила», или так называемых зомби-вирусов. Теперь они планируют организовать сеть мониторинга Арктики, чтобы выявлять ранние случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами.

По их мнению, это позволит обеспечить карантин и оказание медицинской помощи зараженным людям, а также помешать им покинуть регион, чтобы предотвратить пандемию.

Генетик Клавери напомнил, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом вероятной вспышке на Крайнем Севере уделяется мало внимания, что он назвал упущением.

Аналогичного мнения придерживается вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

«Мы не знаем, какие вирусы скрываются там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что один из них способен вызвать вспышку заболевания - скажем, древней формы полиомиелита», - подчеркнула она.

Ранее Bloomberg написал, что Всемирный экономический форум в Давосе привлек внимание конспирологов и стал центром теорий заговора. Обязательные карантины, маски и другие меры по охране здоровья населения - все это, по мнению некоторых интернет-сообществ, было «заговором форума с целью захвата международной власти».

Ученые Россия Сибирь Запад Вирусы человека
21 января 2024, 03:00
Ученые заявили, что на Земле может появиться новый континент
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Индийская континентальная плита может расколоться на две части. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Их исследование опубликовал журнал Science.

По мнению ученых, Индийская плита движется в сторону Евразийской со скоростью один-два миллиметра в год. За миллионы лет взаимодействие двух плит привело к образованию Гималайских гор.

Исследователи Стэнфордского университета предположили, что Индийская плита, сталкиваясь с Евразийской, раскалывается на два слоя толщиной по 100 километров. Верхний образует Тибетскую возвышенность, а нижняя погружается в мантию. Это расслоение может вызывать повышенный риск землетрясений на стыке двух плит.

Осенью 2023 года ученые из Новой Зеландии составили геологическую карту затонувшего седьмого континента Зеландия. До этого они изучили дно в юго-западной части Тихого океана. По мнению исследователей, территория затонувшего континента составляла около пяти миллионов квадратных километров. Зеландия была частью суперматерика Гондвана, в который входили Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Исследования Индия Землетрясения Ученые
20 января 2024, 03:32
Разговор растений засняли на видео в Японии
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Японские биологи провели удивительный эксперимент. С помощью видеосъемки они смогли зафиксировать, как растения могут предупреждать о так называемой атаке со стороны насекомых, сообщило издание Nature Communications.

Для проведения эксперимента биологи специально организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух из бутылки с гусеничным пиршеством. После этого поедаемые листья помидоров стали посылать сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и ответил с помощью биолюминсценции.

Этот сорняк часто встречается на обочинах дорог и железнодорожных путях. В данном случае его генетически модифицировали, чтобы он светился при получении определенного химического сигнала.

В Китае ранее открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму.

Проект запустили в провинции Сычуань.

Перед началом съемки ученые положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые для гусениц являются вкусным лакомством. После этого подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили емкость с другим растением - Arabidopsis thaliana.

Видео Япония Ученые
17 января 2024, 04:11
Древние затерянные города нашли в джунглях Амазонии
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Археологи обнаружили в джунглях Амазонии разветвленную сеть древних затерянных городов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Сеть городов и дорог обнаружили с помощью технологии LIDAR, которая позволила выявить сложные структуры, свидетельствующие о существовании в этом регионе неизвестной цивилизации. Ученые смогли создать подробные трехмерные карты земной поверхности, причем даже в районах с густой растительностью.

Возраст поселений и дорог оценили в 1500-3000 лет. Ученые пока не выяснили, куда ушли их жители, но предположили, что они могли переселиться из-за извержений.

Во время исследования обнаружили более 6000 приподнятых земельных площадок на территории площадью 300 квадратных километров. Их окружали сельскохозяйственные поля, оборудованные дренажными каналами. Это говорит о развитом управлении водными и земельными ресурсами.

При этом ученые выявили еще и сеть прямых дорог, протянувшихся на расстояние до 25 километров. Кроме того, имелись и такие оборонительные сооружения, как рвы. Вероятно, в регионе существовали конфликты между различными группами населения.

Ранее ученые из Института геоантропологии Макса Планка смогли воссоздать состав и аромат бальзамов, которые использовали древние египтяне для создания мумий.

Археология Ученые Наука Эквадор

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