Свиное сердце успешно пересадили ветерану ВМС США

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По данным издания, американцу нельзя было пересаживать человеческий донорский орган по медицинским показаниям. Тогда медики решили взять сердце у лабораторной свиньи.

Таким образом, житель США стал вторым пациентом в мире, который получил свиное сердце. Через два дня после операции мужчина уже шутил и мог сидеть в кресле. По словам врачей, у пациента наблюдается хорошая реакция иммунитета на инородный орган.

Сердце свиньи, предоставленное компанией Revivicor, имеет 10 генетических модификаций. В нем удалили некоторые гены свиньи и добавили человеческие, чтобы сделать его более подходящим для иммунной системы человека.

Американские ученые в 2022 году пересадили человеку сразу две почки свиньи. Для этого эксперимента им попросили разрешения у родственников мужчины, который впал в кому и пожертвовал свои органы на благо науки.

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