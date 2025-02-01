01 февраля 2025, 00:17

Свет в конце тоннеля. Найдены доказательства загробной жизни

РИА «Новости»
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Голландские ученые Титус Ривас, Анни Дрвен и Рудольф Смит описали более 70 случаев клинической смерти, доказавших, что душа человека способна выходить из тела и воспринимать окружающую информацию. Об этом сообщил The Epoch Times.

Исследователи выпустили книгу «Чего не может умирающий мозг» (Wat een stervend brein niet kan) с воспоминаниями врачей и их пациентов. Например, кардиохирург Ллойд Руди и его ассистент Роберто Амадо-Каттанео из Стэндфордского университета рассказали, как мужчина перестал подавать признаки жизни во время операции по замене инфицированных сердечных клапанов при аневризме. Они объявили время смерти, но забыли отключить аппаратуру, и через 20-25 минут она показала сердцебиение.

Через несколько дней мужчина полностью восстановился и рассказал о пережитой клинической смерти. Он увидел яркий свет в конце тоннеля и почувствовал, как вышел из тела, побродил по больнице, увидел беседовавших во время операции врачей, приход анестезиолога, расположение записок на рабочем месте медсестры. Все это пациент не мог знать до операции, потому что те же стикеры появились, когда он уже находился без сознания.

«Руди пришел к выводу, что пациент действительно должен был находиться вне своего тела, потому что иначе он не мог описать палату и другие вещи. Совпадение или предвидение не может быть реалистичным объяснением», - заявили ученые.

Ранее житель Самары перенес 50-минутную клиническую смерть. Он заявил, что не испытал ничего особенного.

Книги Болезни Медицина Нидерланды Наука
23 января 2025, 08:03
«Черный выброс» произошел на Солнце
Global Look Press
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Накануне на Солнце произошло редкое явление — выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне на Солнце произошло редкое явление - выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде», - рассказали ученые.

В центре видимого диска сформировалась призрачная структура выраженного черного цвета, затем ее выбросило в космос. Там она частично рассеялась в кроне.

Такие цвета обычно дает нейтральный водород. Холодный протуберанец с большим количеством этого соединения выбросило в результате вспышки, считают ученые. Черное облако плазмы наблюдалось около трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.

Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов ранее объяснил, что корональные выбросы и солнечные вспышки провоцируют магнитные бури на Земле. В 2025 году ожидается пик активности солнечного цикла, который начался в декабре 2019-го.

Космос Солнце Астрономия
16 января 2025, 23:18
Американский спецназовец побывал на секретной базе с инопланетными технологиями
Unsplash
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Американские военные создали в штате Индиана базу по изучению инопланетных технологий. Побывавший на ней боец Сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон рассказал о существовании парящего мяча и голографического браслета, сообщил Daily Star.

До перевода в «Зону 51» в Неваде «зеленый берет» успел побывать в Центре надводных боевых действий ВМС США «Крейн». На подземных этажах этой военной базы изучались захваченные передовые разработки Китая, России и пришельцев. Сотрудники показали Андерсону и его сослуживцу некоторые находки с мест крушения НЛО.

«Первым объектом была металлическая сфера размером с баскетбольный мяч, которая находилась над подиумом. И все выглядело так, будто она просто парит над ним», - сказал он.

Андерсона удивил также металлический браслет с экраном, над которым транслировались голографические иероглифы. Эта вещь, по словам офицера, привела к смерти одного из исследователей.

Утечку информации об инопланетянах в 2025 году предсказал «бразильский Нострадамус» Атос Саломея. Он заявил, что правительства признают существование жизни за пределами Земли.

США Военные Наука
10 января 2025, 16:25
Ученые сделали серьезный шаг к созданию новых квантовых компьютеров
Global Look Press
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Шведские и американские ученые создали новый тип квантового холодильника, который может стать первым шагом к разработке более надежных квантовых компьютеров. Об этом сообщил журнал Nature Physics.

По словам, исследователей из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Мэриленда в США, новый холодильник способен до рекордно низких температур охлаждать сверхпроводящие кубиты. Они, в свою очередь, являются основой квантовых компьютеров и крайне чувствительны даже к слабым электромагнитным помехам. Чтобы избежать ошибок в вычислениях, кубиты следует охлаждать почти до абсолютного нуля (-273,15 градуса).

Сейчас ученые используют холодильники, охлаждающие частицы до 50 милликельвин (-273,1 градуса). Новое устройство имеет возможность снизить их температуру до 22 милликельвин (-273,128 градуса).

Квантовый холодильник не требует внешнего управления и экономит энергию, так как использует естественную разницу температур между горячей и холодной средами.

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского квантового центра ранее представили первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах.

Ученые
07 января 2025, 20:17
Плутон и его спутник Харон слились «в поцелуе»
Pxhere
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Ученые из Университета Аризоны выдвинули новую гипотезу, которая описывает процесс формирования Плутона и его спутника Харона. Согласно этой теории, примерно миллиард лет назад эти космические объекты столкнулись, на некоторое время объединились, а затем снова отдалились друг от друга, но при этом сохранили гравитационную связь. Об этом сообщил журнал Nature Geoscience.

Эта теория формирования Харона получила название «поцелуй и захват». Она отличается от традиционной точки зрения, согласно которой спутник Плутона образовался из обломков после сильного столкновения. Новая гипотеза предполагает, что он возник в результате более сложного процесса.

Исследователи, применяя компьютерные модели, продемонстрировали, что свойства льда и камня, из которых состоят Плутон и Харон, сделали их столкновение более мягким. С течением времени Плутон и Харон отдалились друг от друга, и теперь их разделяет дистанция в 19 500 километров. Они продолжают вращаться по своим орбитам вокруг общего центра масс, сообщила «Газета.ru».

Ученые подчеркивают, что их модели точно объясняют наблюдаемые параметры орбит этих двух объектов. По их предположению, тепло от столкновения и последующие приливные силы могли стать главными факторами в формировании геологических особенностей, которые видны на Плутоне сегодня.

Плутон - это самая крупная карликовая планета Солнечной системы, расположенная за пределами орбиты Нептуна. Она является десятой по массе планетой, обращающейся вокруг Солнца.

Харон - это спутник Плутона, который был открыт в 1978 году. Его назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии Харона, который был перевозчиком душ мертвых через реку Стикс.

Ранее Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Кондором-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный».

Космические спутники Ученые Космос

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