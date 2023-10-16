Стало известно, когда появляется сознание у человека

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Сознанием называют способность человека ощущать свою индивидуальность, анализировать внешний мир и отдавать отчет происходящим событиям. Когда появляется сознание, до сих пор неизвестно, но существуют три основные теории.

Согласно первой, оно появляется спустя время после рождения. Также, есть версия, что первые признаки сознания формируются сразу после появления на свет, а в третьем случае - оно есть у людей еще до рождения.

Авторы статьи проанализировали 145 исследований и сделали вывод, что третья теория является наиболее вероятной. По мнению ученых, новорожденные дети могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт. Благодаря этому они могут понимать действия других и планировать собственные реакции, а это говорит о том, что сознание появляется у них до рождения.

Психолог Александра Миллер ранее рассказала, что критическое мышление можно развить в любом возрасте, это поможет быстрее адаптироваться к изменениям окружающего мира.