Стало известно, когда на Земле произойдет массовое вымирание

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Авторы статьи первые в истории построили суперкомпьютерные климатические модели отдаленного будущего. С их помощью они показали рост температуры по мере усиления активности Солнца.

Согласно прогнозу британских ученых, материки Земли сольются вместе, что приведет к образованию суперконтинента. После тектонических перестроек будут наблюдаться более частые извержения вулканов и огромные выбросы углекислого газа в атмосферу, что еще больше нагреет планету.

Несмотря на то, что глобальное потепление ухудшит условия для жизни в некоторых регионах, на планете можно будет жить. При этом только от 8% до 16% суши останутся пригодными для обитания млекопитающих.

Ранее профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что жителей Земли ждет шестая волна массового вымирания. На это повлияет большое количество людей и некоторые другие факторы.

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