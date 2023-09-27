Стало известно, когда на Земле произойдет массовое вымирание
Ученые из Бристольского университета выяснили, что к массовому вымиранию может привести экстремальная жара, которая уничтожит почти всех млекопитающих. Это произойдет примерно через 250 миллионов лет, отметили исследователи в журнале Nature Geoscience.
Авторы статьи первые в истории построили суперкомпьютерные климатические модели отдаленного будущего. С их помощью они показали рост температуры по мере усиления активности Солнца.
Согласно прогнозу британских ученых, материки Земли сольются вместе, что приведет к образованию суперконтинента. После тектонических перестроек будут наблюдаться более частые извержения вулканов и огромные выбросы углекислого газа в атмосферу, что еще больше нагреет планету.
Несмотря на то, что глобальное потепление ухудшит условия для жизни в некоторых регионах, на планете можно будет жить. При этом только от 8% до 16% суши останутся пригодными для обитания млекопитающих.
Ранее профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что жителей Земли ждет шестая волна массового вымирания. На это повлияет большое количество людей и некоторые другие факторы.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.