Стала известна причина вымирания самых крупных приматов на Земле

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Преобразования окружающей среди привели к тому, что естественная пища гигантопитеков исчезла.

«В отличие от других приматов, таких как орангутаны, гигантопитеки не смогли адаптироваться к новым условиям и вымерли миллионы лет назад», - написал автор материала.

Гигантопитеки существовали в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.

Ранее ученые выяснили необычный факт о древней акуле-мегалодоне. Оказалось, температура тела у хищницы была значительно выше, чем у других ее сородичей. Это позволяло ей двигаться быстрее и обитать в более холодной воде.

Новые исследования в области палеонтологии раскрыли тайну вымирания гигантопитеков - самых крупных приматов на Земле. Как сообщило издание «Правда.ру» , огромные человекообразные обезьяны погибли из-за климатических изменений.