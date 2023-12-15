Влияние Солнца на ход истории Как Солнце влияет на погоду Из-за этого небольшого цикла солнечной активности в 2010 году горела вся европейская часть. Через 12 лет, в позапрошлом или прошлом годах, были очень сильные пожары в Якутии, тоже напрямую связанные с поведением Солнца. Тот же механизм происходит с магнитными бурями.

Это сказывается не только на погоде, потому что при повышении активности Солнца усиливается циклоническая деятельность. Соответственно, вода испаряется больше, происходят сильные перепады давления. Это приводит, например, к сильнейшим снегопадам, которые накрыли Россию в последнее время.

Эти вспышки влияют и на жизнедеятельность нашего человечества. Каждые 12 лет происходит обострение, а раз в 36 - вообще катаклизм. Последний цикл, в котором мы сейчас живем, начался с момента смерти Александра II (императора убили в 1881 году - прим. ред.). Спустя 36 лет произошла революция 1917 года. Страна стала другая - все разрушилось.

Добавляем еще 36 лет - в 1953 году умер [бывший глава правительства СССР] Иосиф Сталин. Страна снова стала другая.

Так как Солнце - в состоянии плазмы, и температура на поверхности достигает шести тысяч градусов, там нет химических соединений. Ядра атомов, в первую очередь гелия и водорода, попадают в атмосферу Земли. Перед этим они проходят через магнитное поле , и заряженные частицы начинают двигаться по спирали - магнитным линиям.

В результате, когда ядра попадают к атмосфере на Южном и Северном полюсах Земли, они делятся на электроны и протоны, создавая северное сияние - взаимодействие ионизирующих частиц с атмосферой. Раз в 12 лет усиливается солнечная ингаляция, и на нашей планете повышается температура.

Далее - его прямая речь.

За последние 150 лет столько снега никогда не выпадало. Сильнейшие осадки приходятся только на годы активной солнечной деятельности, когда температура на Солнце приводит к более сильному «воспалению» воды в Мировом океане.

Солнце - организм достаточно интересный со своими циклами активности. Большие - около 520 лет. Маленькие, с которыми мы постоянно сталкиваемся, происходят примерно раз в 12 лет. Повышение активности светила приводит к тому, что у него усиливается светоотдача.

Снова отсчитываем 36 лет - в 1989 году [последний генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев избирает себя президентом, разваливается еще одна страна. Теперь мы подходим к следующему циклу - в 2025 году. Это все влияние Солнца, и человечество живет по тем законам, которые нам предписаны.

По данным исследования Института физики Казанского федерального университета, Солнце достигнет пика своего очередного цикла активности в 2025 году, и на Землю обрушится солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис».

Вызванные этим явлением электромагнитные импульсы могут иметь разрушительные последствия для электросетей и электроники. А буря 2025 года будет способна вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и отключения электроэнергии.