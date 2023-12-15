15 декабря 2023, 19:05

«Сначала обострение, затем катаклизм». Эколог рассказал, как вспышки на Солнце повлияли на историю

Global Look Press
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На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, которой предшествовали две более слабые. Как правило, за такими взрывными процессами выделения энергии следуют магнитные бури. Влияет ли это на погодные условия и саму планету, «360» объяснил сопредседатель Союза экологических организаций города Москва, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Влияние Солнца на ход истории Как Солнце влияет на погоду Из-за этого небольшого цикла солнечной активности в 2010 году горела вся европейская часть. Через 12 лет, в позапрошлом или прошлом годах, были очень сильные пожары в Якутии, тоже напрямую связанные с поведением Солнца. Тот же механизм происходит с магнитными бурями.

Это сказывается не только на погоде, потому что при повышении активности Солнца усиливается циклоническая деятельность. Соответственно, вода испаряется больше, происходят сильные перепады давления. Это приводит, например, к сильнейшим снегопадам, которые накрыли Россию в последнее время.

Эти вспышки влияют и на жизнедеятельность нашего человечества. Каждые 12 лет происходит обострение, а раз в 36 - вообще катаклизм. Последний цикл, в котором мы сейчас живем, начался с момента смерти Александра II (императора убили в 1881 году - прим. ред.). Спустя 36 лет произошла революция 1917 года. Страна стала другая - все разрушилось.

Добавляем еще 36 лет - в 1953 году умер [бывший глава правительства СССР] Иосиф Сталин. Страна снова стала другая.

Так как Солнце - в состоянии плазмы, и температура на поверхности достигает шести тысяч градусов, там нет химических соединений. Ядра атомов, в первую очередь гелия и водорода, попадают в атмосферу Земли. Перед этим они проходят через магнитное поле , и заряженные частицы начинают двигаться по спирали - магнитным линиям.

В результате, когда ядра попадают к атмосфере на Южном и Северном полюсах Земли, они делятся на электроны и протоны, создавая северное сияние - взаимодействие ионизирующих частиц с атмосферой. Раз в 12 лет усиливается солнечная ингаляция, и на нашей планете повышается температура.

Далее - его прямая речь.

За последние 150 лет столько снега никогда не выпадало. Сильнейшие осадки приходятся только на годы активной солнечной деятельности, когда температура на Солнце приводит к более сильному «воспалению» воды в Мировом океане.

Солнце - организм достаточно интересный со своими циклами активности. Большие - около 520 лет. Маленькие, с которыми мы постоянно сталкиваемся, происходят примерно раз в 12 лет. Повышение активности светила приводит к тому, что у него усиливается светоотдача.

Снова отсчитываем 36 лет - в 1989 году [последний генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев избирает себя президентом, разваливается еще одна страна. Теперь мы подходим к следующему циклу - в 2025 году. Это все влияние Солнца, и человечество живет по тем законам, которые нам предписаны.

По данным исследования Института физики Казанского федерального университета, Солнце достигнет пика своего очередного цикла активности в 2025 году, и на Землю обрушится солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис».

Вызванные этим явлением электромагнитные импульсы могут иметь разрушительные последствия для электросетей и электроники. А буря 2025 года будет способна вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и отключения электроэнергии.

Природа Планета Земля Погода Магнитные бури Экология Солнце
06 декабря 2023, 02:54
Опасный астероид пролетит рядом с Землей 6 декабря
Freepik
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Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) имеет диаметр до 1,2 километра. В среду, 6 декабря, он пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщила пресс-служба Центра изучения околоземных объектов НАСА.

По предварительным данным, максимальное приближение астероида к Земле произойдет в 21:00 UTC (00:00 по московскому времени). Ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит чуть более 5,5 миллиона километров. Ученые называют потенциально опасными астрономические объекты, пересекающими орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

Диаметр астероида 139622 может варьироваться от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что человечество сможет добраться до Марса. По его словам, это может произойти в 2040 году.

Природа Планета Земля Погода Магнитные бури Экология Солнце
29 ноября 2023, 07:17
Россия и Китай вместе построят Лунную станцию
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Россия и Китай решили вместе построить Международную научную лунную станцию, а потом вместе осваивать Луну и помогать другим странам высаживать там людей. Правительство России одобрило ратификацию двустороннего соглашения о сотрудничестве в этой сфере, написал РБК со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.

В проекте будут участвовать «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, в дальнейшем они могут привлечь международных партнеров.

Проект будут воплощать в три этапа. Вначале миссии двух стран исследуют спутник Земли, определятся с местом размещения станции и верифицируют технологии для обеспечения высокоточной мягкой посадки. Россия будет применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб». Затем стороны создадут центр управления Лунной станцией и займутся вопросами доставки на нее объемных грузов, обеспечения транспортных услуг, создания коммуникаций и так далее. Перевозку товаров в рамках соглашения не будут облагать налогами и таможенными пошлинами.

Наконец, третий этап подразумевает освоение Луны, расширение функционала модулей станции и помощь международным партнерам в высадке человека на Луну.

Создание комплексов «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс-1» профинансируют в рамках космической программы России.

Луна Космос Китай Правительство РФ
26 ноября 2023, 04:39
Самый большой айсберг в мире начал двигаться впервые за 30 лет
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Самый большой айсберг в мире начал движение впервые за 30 лет. В перспективе он может создать проблемы для дикой природы и даже вызвать массовые нарушения судоходства. Об этом сообщил Fox News.

Площадь гигантского айсберг A23a составляет четыре тысячи квадратных километра, а вес - почти триллион тонн. Он в три раза больше Нью-Йорка и вдвое больше Лондона. A23a откололся от шельфового ледника Ронне и плавал в море Уэдделла. Но в 1986 году сел на мель и почти 30 лет не двигался с места. Теперь ученые снова заметили его движение.

Ученые отслеживают движение айсберга с помощью спутниковых снимков. По их мнению, A23a покинет мелководье Антарктики и войдет в большую часть Южного океана, двигаясь по «аллее айсбергов».

Далее возможны три варианта: A23a достигнет острова Южная Георгия и заблокирует доступ к пище для местных животных; айсберг направиться в сторону Южной Африки, где может вызвать массовые нарушения судоходных путей, или распадется на более мелкие куски при входе в теплые воды.

Ранее гляциолог Мария Ананичева рассказала, что айсберг А23а может существенно повысить глобальный уровень моря после того, как окажется в теплых водах. По мнению ученой, эта проблема коснется всех городов, которые находятся на низких берегах континентов.

Исследования Ученые
23 ноября 2023, 04:42
Российские ученые собрали рекордный урожай в Антарктиде
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Российские ученые собрали рекордный урожай в самой холодной точке планеты — на антарктической станции «Восток». Об этом сообщили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем сайте.

Российские ученые собрали рекордный урожай в самой холодной точке планеты - на антарктической станции «Восток». Об этом сообщили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем сайте.

ААНИИ проводил эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции совместно с сотрудниками Агрофизического научно-исследовательского института (АФИ) и Института медико-биологических проблем РАН. Результат превзошел ожидания ученых. За два месяца с момента посадки на станции «Восток» удалось собрать 16,5 килограмма огурцов. Ученые назвали этот урожай рекордным.

По словам ведущего геофизика ААНИИ Андрея Теплякова, часть овощей полярники пустили в пищу, а часть засушили и отправили в лабораторию АФИ для детального анализа.

Огурцы выращивали в оранжереях с использованием беспочвенной технологии «панопоника». По словам ученых, эксперимент показал, что всего на одном квадратном метре площади за год таким способом можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.

В августе стало известно, что российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы.

Еда Ученые

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