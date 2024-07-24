24 июля 2024, 15:17

Следы воды нашли в лунном грунте

Freepik
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Китайские ученые нашли следы воды в лунном грунте. Результаты их исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Следы воды обнаружили в образцах лунного грунта, которые собрал китайский лунный зонд «Чанъэ-5». Космический аппарат завершил свою миссию в 2020 году. На Землю он вернул образцы горных пород и грунта с Луны.

Чтобы исследовать их, ученые использовали инфракрасный свет, что позволило им установить наличие следов воды.

Недавно научный журнал Nature сообщал, что на поверхности Луны нашли пещеру, которая может стать потенциальным местом для проживания человека. Она расположена в яме под морем Спокойствия и, по мнению ученых, способна защитить людей от суровых лунных условий. Поэтому в пещере можно создать базу для длительных космических исследований.

Кандидат технических наук Андрей Ионин сообщал, что человечеству необходим технологический рывок в биоинженерии для освоении Луны и Марса. Также для этого людям необходимо создать безопасные источники энергии.

Исследования Луна Ученые Наука
24 июля 2024, 08:05
Магнитная буря обрушилась на Землю
Global Look Press
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Геомагнитная буря средней силы началась на Земле 24 июля. Об этом сообщили ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН на своем сайте.

Магнитный шторм начался примерно в 06:00 по московскому времени. Согласно прогнозу, к 09:00 буря усилится до среднего уровня G2, а к 15:00 шторм полностью успокоится.

Колебания магнитосферы Земли спровоцировали вспышки на Солнце уровня М, которые произошли 23 июля. В ближайшие два дня магнитных бурь не предвидится.

Слабый магнитный шторм накрыл Землю 21 июля. Возмущение геомагнитного поля достигло уровня G1.

Самая мощная за лето вспышка произошла на Солнце 16 июля. Событию присвоили балл X1.9.

Космос Магнитные бури
20 июля 2024, 04:29
НАСА сообщило о сенсационной находке на Марсе
Freepik
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Марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы. Об этом НАСА сообщило в соцсети X.

«Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете», - говорится в заявлении.

Марсоход исследует область богатую сульфатами, которые образуются при испарении воды, с октября 2023 года. Обнаружение чистой серы - уникальная находка, совершенная 30 мая этого года.

Так получилось, что камень, по которому проехал марсоход, раскололся и ученые увидели внутри желтые кристаллы серы. При проверке остальных камней выяснилось, что это поле чистой серы, но ее происхождение пока не смогли объяснить.

Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада оценил значение этой находки, как «найти оазис в пустыне».

В начале года специалисты НАСА потеряли связь с вертолетом-беспилотником Ingenuity на Марсе.

Два года назад марсоход Curiosity проанализировал доли изотопов углерода в молекулах метана Марса, полученные из образцов марсианских горных пород, обнаружив сходство с выделениями земных бактерий.

Планета Марс NASA Космос
16 июля 2024, 14:07
На Луне нашли пещеру, в которой можно создать базу для человека
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На поверхности Луны обнаружили пещеру, которая могла бы потенциально стать базой для проживания человека. Об этом сообщил научный журнал Nature.

Объект находится в яме под морем Спокойствия и доступен с поверхности Луны. Ученые предположили, что пещера хорошо защищает от суровых лунных условий, а значит, в ней можно создать базу для долгосрочных космических исследований.

Анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА, показал, что пещера имеет примерно 77 метров в длину и 45 в ширину. Для окончательного вердикта требуется непосредственный осмотр пещеры с помощью зондов.

Ранее кандидат технических наук Андрей Ионин рассказал , что для освоении Луны и Марса человечеству требуются технологический рывок в биоинженерии и создание безопасных источников энергии.

Луна
11 июля 2024, 12:23
«Это очень серьезно». Африканскую чуму свиней назвали опасным для животноводства вирусом
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Вирус африканской чумы свиней очень опасен для домашних животных, но не для человека. Подробно об этом в беседе с 360.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский.

«Что касается вируса африканской чумы свиней <…> вирус очень опасен для домашних животных, для свиней. Он может вызвать опустошение в хозяйстве, огромные потери. Для человека он не опасен вообще», - подчеркнул специалист.

Обнаружить ДНК можно с помощью ПЦР-анализа. Однако конкретный случай заболевания нужно подтверждать другими тестами, добавил Аграновский.

«Специалисты-ветеринары должны оценить, есть ли признаки заболевания. Потому что сразу на основании ПЦР уничтожить поголовье в хозяйстве, нанести убытки - это неразумно. Значит, надо провести серологические тесты, то есть на антитела», - объяснил профессор.

Аграновский рассказал о появлении новых штаммов вируса африканской чумы свиней. По его словам, это живая тема для животноводства, для безопасности сельского хозяйства.

«Заболевание иногда у нас вспыхивает. Оно действительно опасное и серьезное для животноводства. <…> Это очень серьезно. <…> Обывателям не нужно беспокоиться за свою жизнь, а специалистам надо работать, и они работают, я уверен в этом», - подчеркнул специалист.

К эпидемиологическим методам защиты от распространения болезни Аграновский отнес изоляцию зараженных животных.

В июне 2024 года зараженные африканской чумой туши свиней нашли в Черновцах на Украине. Эксперты уничтожили останки и провели дезинфекцию.

Сельское хозяйство Ученые Животные

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