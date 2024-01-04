Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

Читайте нас в:

«Вспышка стала первым по-настоящему сильным взрывом в нынешнем солнечном цикле, ее можно охарактеризовать как событие исключительной силы. Согласно таблице предварительной классификации, ей присвоили балл X5.0», - отметили в пресс-службе.

Ученые уточнили, что ранее самую мощную вспышку оценили баллом X2.8. Ее зафиксировали еще в новогоднюю ночь, однако, опираясь на всемирное время, промаркировали 2023 годом.

По версии специалистов, причиной вспышки стало накопление электрической и магнитной энергии в короне Солнце из-за движения солнечных пятен.

Заранее предугадать ее оказалось невозможно, поскольку обратная сторона светила недоступна для земных приборов.

Эколог Андрей Фролов рассказывал, как вспышки на Солнце влияли на историю Земли.