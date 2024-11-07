Серия магнитных бурь накроет Землю

После спада солнечной активности 6 ноября произошла первая за неделю вспышка. Максимальное излучение астрофизики зарегистрировали в 16:40 по центру солнечного диска. Взрыв оказался недостаточно мощным для того, чтобы выбросить большое количество вещества. Однако, по словам специалистов лаборатории, он стал первой ласточкой, потому что активность светила постепенно нарастает.

«С некоторой вероятностью завтра могут быть зарегистрированы первые слабые магнитные бури. А дальше будем ждать, что будет. <…> Ближайшие дни на Солнце может быть „интересно“», - сообщили ученые.

Из-за мощной вспышки и выброса плазмы на Солнце в начале октября Землю накрыла магнитная буря. Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние.