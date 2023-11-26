Самый большой айсберг в мире начал двигаться впервые за 30 лет

Площадь гигантского айсберг A23a составляет четыре тысячи квадратных километра, а вес - почти триллион тонн. Он в три раза больше Нью-Йорка и вдвое больше Лондона. A23a откололся от шельфового ледника Ронне и плавал в море Уэдделла. Но в 1986 году сел на мель и почти 30 лет не двигался с места. Теперь ученые снова заметили его движение.

Ученые отслеживают движение айсберга с помощью спутниковых снимков. По их мнению, A23a покинет мелководье Антарктики и войдет в большую часть Южного океана, двигаясь по «аллее айсбергов».

Далее возможны три варианта: A23a достигнет острова Южная Георгия и заблокирует доступ к пище для местных животных; айсберг направиться в сторону Южной Африки, где может вызвать массовые нарушения судоходных путей, или распадется на более мелкие куски при входе в теплые воды.

Ранее гляциолог Мария Ананичева рассказала, что айсберг А23а может существенно повысить глобальный уровень моря после того, как окажется в теплых водах. По мнению ученой, эта проблема коснется всех городов, которые находятся на низких берегах континентов.