Самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора

По данным телеканала, змей ученым показали охотники из индейского народа ваорани. Рептилии на мелководье подстерегали добычу. Одна из найденных анаконд была в длину 6,3 метра. Ученые уточнили, что среди этого вида встречаются змеи до семи с половиной метров в длину и весом до 500 килограммов.

Исследователи заявили, что найденные рептилии несколько отличаются от вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) и предложили назвать их Eunectes akayima (северные зеленые анаконды).

Ранее отчет об обнаружении нового вида анаконд появился в научном журнале Diversity. По данным исследователей, обнаруженные змеи на 5,5% от известного ранее вида. Для сравнения, разница между человеком и шимпанзе значительно меньше.