29 февраля 2024, 05:06

Самых больших анаконд в мире нашли в джунглях Эквадора

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Ученые обнаружили в джунглях Эквадора новый вид анаконд. Размер гигантских рептилий может быть более семи метров, а вес доходит до 500 килограммов. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, змей ученым показали охотники из индейского народа ваорани. Рептилии на мелководье подстерегали добычу. Одна из найденных анаконд была в длину 6,3 метра. Ученые уточнили, что среди этого вида встречаются змеи до семи с половиной метров в длину и весом до 500 килограммов.

Исследователи заявили, что найденные рептилии несколько отличаются от вида Eunectes murinus (зеленые анаконды) и предложили назвать их Eunectes akayima (северные зеленые анаконды).

Ранее отчет об обнаружении нового вида анаконд появился в научном журнале Diversity. По данным исследователей, обнаруженные змеи на 5,5% от известного ранее вида. Для сравнения, разница между человеком и шимпанзе значительно меньше.

Исследования Ученые Животные Эквадор
28 февраля 2024, 18:31
Пивной живот у мужчин связали со снижением когнитивных функций
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Ученые из Университета Ратгерса в Соединенных Штатах опубликовали исследование о том, что жировые отложения в области живота могут отрицательно влиять на умственные способности у мужчин средних лет, имеющих высокий риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на опубликованное исследование в журнале Obesity.

В ходе изучения 204 мужчин среднего возраста, в семьях которых встречались случаи деменции, авторы выявили, что наличие жира в области органов брюшной полости (включая поджелудочную железу, печень и сам брюшной жир) связано с уменьшением объема мозга и снижением когнитивных функций среди мужчин, но не среди женщин.

Такие результаты поставили под сомнение эффективность использования индекса массы тела (ИМТ) как главного критерия при определении когнитивных рисков, связанных с ожирением. Авторы подчеркнули, что ИМТ не всегда адекватно отражает распределение жира в теле и не учитывает гендерные различия.

Ранее диетолог Инга Беляева посоветовала худеющим добавить в рацион темный шоколад. Это поможет снизить уровень стресса и избежать переедания.

Исследования Болезни Мужчины Ожирение
27 февраля 2024, 17:35
Ученые создали человеческие мини-сердца
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Ученые из Университета Мичигана создали человеческие мини-сердца. Информация об этом появилась в журнале Nature Communications.

Созданные органоиды разработали с применением донорских стволовых клеток, что позволило имитировать определенные аспекты внутриутробного развития человека. Полученные в результате миниатюрные органы демонстрируют удивительное сходство с человеческими сердцами на эмбриональной стадии развития.

В публикации отметили, что мини-сердца отражают некоторые ключевые аспекты развития органа, которые наблюдаются после формирования сердечной трубки, на первичной стадии развития сердечно-сосудистой системы.

Полученные органы идеальны для моделирования различных сердечных заболеваний и оценки эффективности лекарственных препаратов, предназначенных для беременных женщин и в ситуациях, когда требуется лечение врожденных пороков сердца.

Ранее кардиолог Денис Соколов назвал лучшую тренировку для сердца. Ею стала быстрая ходьба.

Ученые Медицина
27 февраля 2024, 17:04
Новый минерал открыли в Карелии
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На территории Заонежского полуострова в Карелии обнаружили новый минерал селеноджуноит. Об этом сообщил научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

Процесс идентификации нового минерала представлял определенные сложности, так как в Австралии уже существовал его аналог под названием джуноит. Однако российский минерал отличался присутствием в своем составе селена.

«Минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах Средней Падмы селенидом свинца - клаусталитом», -рассказал Лавров.

После ряда исследований удалось определить структуру селеноджуноита, формула которого - Cu2Pb3Bi8(Se, S)16. Летом 2023 года Международная комиссия по новым минералам официально признала его новым открытым видом. Он стал четырнадцатым минералом, найденным в Карелии.

В России ежегодно обнаруживают несколько новых минералов. Особенно много находок ученые сделали на Кольском полуострове, в Хибинских и Ловозерских массивах щелочных магматических пород.

Также новые минералы и находили в Якутии. Один из них получил название «сергейсмирновит».

Исследования Ученые Россия
27 февраля 2024, 05:17
Палеонтологи воссоздали облик китайского «дракона» возрастом 240 млн лет
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Международная команда ученых из Китая, США и Европы изучила обнаруженные окаменелости морской рептилии возрастом 240 миллионов лет, которую уже прозвали в научном мире «китайским драконом», а также воссоздала ее облик. Об этом сообщили на сайте Phys.org.

Находка имела необычно длинную шею и внешне напоминала змееподобных драконов, о которых говорится в китайской мифологии.

Впервые останки таких существ нашли в 2003 году в провинции Гуйчжоу. Позже на юго-западе Китая нашли и другие окаменелости. Международная команда ученых изучала их десять лет. Последние находки помогли исследователям представить облик этого животного.

«Оно напоминает длинного, змееподобного мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis поразит воображение всего мира своим поразительным внешним видом», - заявил доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии.

По его словам, у доисторического животного было 32 позвонка, которые образовывали длинную шею. Последнее, предположительно, могло помогать ему ловить рыбу, но это еще не точно.

Ранее в Китае палеонтологам удалось найти частично сохранившийся скелет гигантского динозавра , который жил еще в позднемеловую эпоху (72-66 миллионов лет назад).

Ученые Китай Шотландия Наука

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