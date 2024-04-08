08 апреля 2024, 12:04

Ростех разработал уникальный лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

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Не имеющий российских аналогов лазерный микроскоп представил холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Высокоточный прибор позволяет распознать онкологические заболевания на ранней стадии.

Лазерный микроскоп отличается сверхвысоким разрешением - до 0,1 нанометра по вертикали и до 100 нанометров в плоскости объекта. К примеру, у швейцарских аналогов эти показатели в 1,5 раза ниже.

«Разработанный специалистами холдинга „Швабе“ лазерный микроскоп помогает отслеживать изменения в процессе лечения онкологических заболеваний, подбирать дозировку препарата и анализировать эффективность его действия», - рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Ученые планируют провести тестирование микроскопа в космосе, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о гибели раковых клеток в условиях микрогравитации.

«Микроскоп МИМ-Н - полностью отечественный продукт. Все конструкции и технологии, в том числе программное обеспечение, разработаны и созданы у нас в стране. В настоящий момент мы уже выпустили два изделия. Одно из них применяется на нашем предприятии для отработки новых технических решений, второе установлено в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН», - отметил генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Изделие впервые представили на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в конце марта. Мероприятие прошло в московском «Экспоцентре».

Холдинг «Швабе» объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Это ядро оптической промышленности страны.

Ранее представители концерна «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех» разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. Оборудование превосходит имеющиеся на данный момент аналоги на российском рынке.

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Исследования Ростех
01 апреля 2024, 02:20
Земля создаст «дыру во времени» через пять лет — геофизик
Freepik
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Человечество столкнется с проблемой точного определения времени через пять лет. Об этом рассказал в своей статье для журнала Nature профессор и геофизик из Калифорнийского университета Дункан Агню.

По его словам, скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси начала расти в последние годы. Если ситуация не изменится, то для начала придется «остановить время», а потом «добавить отрицательную секунду», считает ученый.

«Это беспрецедентная ситуация и большое событие», - заявил он.

В 2020 году специалисты уже зафиксировали большое количество укороченных суток, а 19 июля скорость вращения Земли даже побила рекорд. Тогда оборот планеты вокруг оси завершился раньше на 1,4602 миллисекунды.

Профессор считает, что если Земля не «сбавит обороты», то через пять лет придется «укоротить сутки», чтобы закрыть «дыру во времени». Вопрос лишь в том, что это негативно скажется на том же программном обеспечении, так как не во всех системах можно убрать хотя бы секунду.

Ранее физик Борис Левченко успокоил россиян, развеяв миф о том, что Солнце может взорвать Землю изнутри. По его словам, между ними слишком большое расстояние, чтобы могла возникнуть ситуация перегрева земных недр.

США Планета Земля Ученые Калифорния Космос
31 марта 2024, 00:10
Ученые обнаружили продлевающие жизнь диету
Википедия
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Сокращение в пищевом рационе аминокислоты метионина продлевает жизнь. К таким выводам пришла группа ученых японского Института физико-химических исследований RIKEN, поставившего эксперимент на мушках-дрозофилах. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Communications.

Для своего опыта ученые использовали диету с сокращенным содержанием аминокислоты для насекомых, которые только недавно вышли из стадии личинки.

В первые несколько недель мушки-дрозофилы практически не получали незаменимый метионин. Но в результате их продолжительность жизни увеличилась на 10%.

Для чистоты эксперимента ученые повторили опыт со взрослыми особями, но он такого эффекта не дал.

В ходе исследований авторы испытали свою диету и на других живых организмах. В результате они подтвердили, что при сокращении потребления метионина в молодом возрасте продолжительность жизни увеличивается.

Сработает ли такой механизм для млекопитающих, пока неизвестно. Но полностью отказаться от метионина человек вряд ли сможет: аминокислота содержится практически во всех продуктах питания, как животного, так и растительного происхождения.

Правильная диета поможет сохранить отличные показатели когнитивных функций мозга после достижения предельного возраста. Об этом рассказала терапевт и диетолог Эльвира Фесенко. Она пояснила, что главное соблюдать правило здоровой тарелки , четверть продуктов из цельного зерна, четверть полезных белков и половина овощей и фруктов.

Питание Ученые Диеты
26 марта 2024, 20:28
Россия увеличит затраты на научные исследования в гражданском секторе
РИА «Новости»
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Поэтапное увеличение затрат на научные исследования в гражданском секторе за счет федерального бюджета начнется в этом году. План по выделению дополнительных средств правительство разработает до 1 июля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам февральского заседания Совета по науке и образованию.

Часть выделенных средств поступит в качестве имущественного взноса в Российский научный фонд на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.

Также правительство разработает меры для реализации Стратегии научно-технологического развития России и предложит пути их применения.

Ответственными за реализацию поручений президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кроме того кабин до 1 июня должен представить план по по повышению качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в системе общего образования. В качестве предварительных мер рассмотрят повышение подготовки учителей.

Еще одним поручением станет расширение перечня направлений в вузах, где вступительный экзамен по математике станет обязательным.

Во время обращения Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что работу в области искусственного интеллекта необходимо усилить. Он подчеркнул, что уже подписал указ о Национальной стратегии развития этой научной сферы. Глава государства пояснил, что современные разработки обеспечат России сохранение конкурентоспособности на мировом рынке.

Исследования Вузы Учителя Россия Владимир Путин Правительство РФ Образование
21 марта 2024, 18:39
Илон Маск анонсировал создание импланта, возвращающего зрение
РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект компании Neuralink — мозговой имплант Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский предприниматель Илон Маск представил новый проект компании Neuralink - мозговой имплант Blindsight, способный вернуть зрение слепым людям. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Blindsight - следующий продукт Neuralink после Telepathy <…> Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», - написал в соцсети Х Маск.

Сейчас начались испытания импланта на обезьянах. В январе также появился первый доброволец, испытавший его на себе. Устройство показало хорошие результаты.

«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», - объяснил предприниматель.

Корпорация Маска также приступила к разработке устройства под названием Telepathy, чтобы люди, потерявшие способность пользоваться конечностями, могли управлять смартфонами и компьютерами силой мысли. Недавно первый пациент с имплантом смог таким образом сыграть партию в шахматы. Чип вживили 29-летнему Нолану Арбо, парализованному ниже плеч из-за несчастного случая.

Илон Маск Технологии

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