Ростех разработал уникальный лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

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Лазерный микроскоп отличается сверхвысоким разрешением - до 0,1 нанометра по вертикали и до 100 нанометров в плоскости объекта. К примеру, у швейцарских аналогов эти показатели в 1,5 раза ниже.

«Разработанный специалистами холдинга „Швабе“ лазерный микроскоп помогает отслеживать изменения в процессе лечения онкологических заболеваний, подбирать дозировку препарата и анализировать эффективность его действия», - рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Ученые планируют провести тестирование микроскопа в космосе, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о гибели раковых клеток в условиях микрогравитации.

«Микроскоп МИМ-Н - полностью отечественный продукт. Все конструкции и технологии, в том числе программное обеспечение, разработаны и созданы у нас в стране. В настоящий момент мы уже выпустили два изделия. Одно из них применяется на нашем предприятии для отработки новых технических решений, второе установлено в Пермском федеральном исследовательском центре УрО РАН», - отметил генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

Изделие впервые представили на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» в конце марта. Мероприятие прошло в московском «Экспоцентре».

Холдинг «Швабе» объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Это ядро оптической промышленности страны.

Ранее представители концерна «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех» разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. Оборудование превосходит имеющиеся на данный момент аналоги на российском рынке.

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