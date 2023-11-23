23 ноября 2023, 04:42

Российские ученые собрали рекордный урожай в Антарктиде

Freepik
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Российские ученые собрали рекордный урожай в самой холодной точке планеты — на антарктической станции «Восток». Об этом сообщили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем сайте.

Российские ученые собрали рекордный урожай в самой холодной точке планеты - на антарктической станции «Восток». Об этом сообщили сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) на своем сайте.

ААНИИ проводил эксперимент по выращиванию овощей на антарктической станции совместно с сотрудниками Агрофизического научно-исследовательского института (АФИ) и Института медико-биологических проблем РАН. Результат превзошел ожидания ученых. За два месяца с момента посадки на станции «Восток» удалось собрать 16,5 килограмма огурцов. Ученые назвали этот урожай рекордным.

По словам ведущего геофизика ААНИИ Андрея Теплякова, часть овощей полярники пустили в пищу, а часть засушили и отправили в лабораторию АФИ для детального анализа.

Огурцы выращивали в оранжереях с использованием беспочвенной технологии «панопоника». По словам ученых, эксперимент показал, что всего на одном квадратном метре площади за год таким способом можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.

В августе стало известно, что российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы.

Еда Ученые
15 ноября 2023, 15:36
Академик РАН назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
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Высадка российских космонавтов на Луну произойдет в 2031–2040 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова привел ТАСС.

Ученый представил дорожную карту освоения спутника Земли на пленарном заседании Международной конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

«Подготовка к развертыванию лунной базы - 2031-2040 [годы]», - заявил Соловьев в докладе.

Этот этап предусматривает начало пилотируемых экспедиций на Луну, в том числе первую высадку космонавтов. Также на спутнике Земли проведут геологические изыскания. Строительство полноценной лунной базы запланировали на 2041–2050 годы.

Накануне в Москве стартовал эксперимент, в рамках которого шестерых космонавтов изолировали на год для имитации полета на Луну. В состав экипажа проекта вошли пять россиян и исследовательница из Белоруссии.

Высадка российских космонавтов на Луну произойдет в 2031–2040 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, чьи слова привел ТАСС.

Космонавты Луна Космос
15 ноября 2023, 08:40
Ученый смоделировал последствия удара по шахтам с ядерным оружием в США
Unsplash
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Удар по шахтам с ядерным оружием на территории пяти штатов США унесет жизни 90% американцев. Сотрудник Принстонского университета Себастьян Филипп смоделировал катастрофу и ее последствия. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific American.

Ученый решил выяснить, что произойдет, если межконтинентальные баллистические ракеты, которые призваны служить мишенями для вражеского ядерного оружия, когда-нибудь атакуют. По его мнению, такое развитие событий вполне вероятно, ведь во время холодной войны ложная тревога об атаке противника срабатывала несколько раз. Армия США избрала тактику «запуска по предупреждению», на которую противник непременно ответит.

Для уничтожения ракетной шахты, по подсчетам Себастьяна Филиппа, достаточно взорвать рядом с ней одну или две ядерные боеголовки мощностью 100 тысяч тонн тротила. Гигантские огненные шары истребят все вокруг и создадут ударные волны, способные разрушить ракеты в их пусковых трубах. Через 10 минут появятся радиоактивные грибовидные облака.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра все население прилегающих территорий США и наиболее населенных районов Канады, а также северных штатов Мексики окажется под угрозой смертельных осадков - всего более 300 миллионов человек», - сказал исследователь.

Атака на шахты в Колорадо, Вайоминге, Небраске, Монтане и Северной Дакоте уничтожила бы все живое в окружающих регионах и загрязнила плодородные сельскохозяйственные угодья на долгие годы. Себастьян Филипп заявил, что такие удары уничтожат 90% населения США.

Республиканец Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в провоцировании ядерной угрозы. Он заявил, что его необдуманная внешняя политика приведет к глобальному конфликту.

Ядерное оружие США Ученые Экология Наука
14 ноября 2023, 04:23
Названа группа крови, с которой женщины чаще рожают гениев
Unsplash
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Группа крови матери может влиять на умственные способности будущего ребенка. Такой вывод сделали медики из Стэнфордского университета, сообщило издание Planet Today.

Ученые отметили, что у женщин с первой группой крови чаще рождаются гениальные дети, питающие интерес к творчеству. Чаще всего они увлекаются гуманитарными науками, музыкой или изобразительным искусством.

Матери со второй группой крови становятся родителями изобретателей, программистов. Родители с третьей группой крови производят на свет высокочувствительных и творческих людей. Матери с четвертой группой крови часто рожают будущих спортсменов.

Ученые отметили, что генетические факторы составляют только 70% влияния на умственные способности ребенка.

Зарубежные ученые провели исследование , в рамках которого установили, что добрые поступки укрепляют здоровье. В эксперименте приняли участие свыше 1000 человек среднего возраста.

Дети Наука
12 ноября 2023, 18:37
Тайные комнаты нашли под Большим сфинксом в Египте
Википедия
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Ученые пытаются найти тайный «зал знаний», который, предположительно, может находиться под лапами Большого сфинкса в Египте. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исследователи допустили, что под сфинксом могут быть скрыты тайные помещения, в которых хранятся величайшие достижения египетской культуры - так называемый «зал знаний».

В начале ХХ века медиум и целитель из Кентукки Эдгар Кейси предположил, что в подземелье находится наследие жителей затонувшей Атлантиды. Арабские путешественники в своих записках также рассказывали о подземных ходах, которые ведут от трех пирамид к большому хранилищу, расположенному между лап сфинкса.

В 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз выяснил, что отверстие на голове сфинкса использовали для крепления некоего головного убора, а отверстие на спине приводит в небольшую пустую камеру.

Японские ученые из Университета Васэда в 1989 году обнаружили под левой лапой сфинкса небольшой тоннель. В ходе сейсмологического сканирования, проведенного американским геофизиком Томасом Добецки, выяснилось, что ход ведет к запечатанным камерам.

Власти Египта остановили дальнейшие исследования, запретив ученым проводить раскопки в зоне памятника.

Ранее стало известно, что Большой сфинкс в Гизе был создан объединенными силами человека и природы. К такому выводу пришел ученый Лейф Ристроф.

Египет Ученые

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