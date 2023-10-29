29 октября 2023, 02:57

Российские ученые разработали инновационный метод лечения тромбоза

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Российско-французская группа ученых разработала методику более эффективного лечения тромбозов. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобрнауки.

Тромбоз - заболевание, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Если такой тромб оторвется, он может убить человека, перекрыв жизненно важные сосуды.

Врачи лечат тромбозы с помощью тромболитиков - препаратов, растворяющих кровяные сгустки. Проблема в том, что эти лекарства медленно распространяются в сосудах с заблокированным кровотоком.

Работа исследователей из Уральского федерального университета и Университета Лазурного берега (Франция) была основана на идее американских ученых. В Техасском университете предложили вводить в тромбированный сосуд каплю с магнитными наночастицами. Затем предполагалось воздействовать на сосуд магнитным полем, приводя эти частицы в движение. Таким образом они помогали бы «размешивать» тромболитик прямо в вене, ускоряя его действие.

Эта идея потребовала дальнейших исследований: необходимо было выяснить, какими должны быть размер и форма капли, частота и напряженность поля для оптимального результата.

«Наша работа показывает, что в этом случае при помощи вращающегося магнитного поля можно возбудить более интенсивные потоки, чем в случае „облачка“. Увеличение частоты поля приводит к возрастанию скорости генерируемых потоков на один-два порядка. Таким образом, процесс доставки лекарства к тромбу может быть намного более быстрым, чем без воздействия магнитного поля», - рассказал руководитель разработки математической модели Андрей Зубарев.

В июне стало известно, что российские ученые из университета МИСиС и университета имени Пирогова разработали новаторский метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Для лечения исследователи предложили использовать наночастицы, которые программируют гибель раковых клеток.

Исследования Здравоохранение Болезни Врачи Ученые
27 октября 2023, 07:22
Ученые разработали «систему самоуничтожения» для захваченных противником БПЛА
Unsplash
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Внедрение воспламеняемых наночастиц металла в материл для корпуса беспилотников позволит запускать систему самоуничтожения, если БПЛА попадет в руки противника. Такие аппараты станут новым подвидом дронов-камикадзе, заявили РИА «Новости» в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.

«В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов», - объяснили ученые.

Они предложили добавлять в полимерный пластик, из которого делают корпус беспилотников, наночастицы металла. Они воспламеняются от воздействия компактным лазером. Разработчики уверены, что это не только позволит сохранить записанную на БПЛА информацию, но и создать новый подвид дронов-камикадзе.

В России запустили производство беспилотников «Гастелло» , созданных с учетом специфики проведения спецоперации на Украине. FPV-коптер можно использовать в любое время суток.

Беспилотники Ученые Армия
25 октября 2023, 01:41
Ученые в России придумали, как вылечить цирроз печени
Pxhere
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Специалисты в области питания из университета имени Сеченова обнаружили метод, как замедлить рост опухоли печени. Согласно исследованиям, необходимо правильное питание и употребление кефира. Об этом сообщила«Газета.ру».

По наблюдениям ученых, у тех, кто страдает циррозом печени, дисбаланс микробиоты. Те же симптомы и у пациентов с опухолями. Подобное происходит в том числе с любителями спиртных напитков или теми, кто не соблюдает режим питания.

«Вполне возможно, что, воздействуя на кишечную микробиоту удастся предотвратить или замедлить развитие цирроза у таких больных», - решили специалисты.

Чтобы нормализовать процессы, ученые выбрали кефир. Он благотворно влияет на печень и желудочно-кишечный тракт, а также богат активными бифидобактериями. Исследования еще продолжаются. Возможно, этот метод поможет в лечении пациентов с хроническими заболеваниями печени и циррозом.

Ранее ученые заявили, что употребление колбас и сосисок может спровоцировать рак поджелудочной железы.

Специалисты в области питания из университета имени Сеченова обнаружили метод, как замедлить рост опухоли печени. Согласно исследованиям, необходимо правильное питание и употребление кефира. Об этом сообщила «Газета.ру».

Врачи Медицина Рак
21 октября 2023, 15:18
Индия провела тестовый пуск в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян»
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Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей пилотируемой миссии «Гаганьян». Об этом рассказали в Индийской организации космических исследований (ISRO), сообщил ТАСС.

Запущенная капсула успешно приводнилась в Бенгальском заливе. Всего в рамках подготовки проведут не менее 20 испытаний.

«Миссия „Гаганьян“ начинается успешно», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года официально объявил, что страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года. Однако уже объявлены новые сроки - ожидается, что миссия «Гаганьян» будет осуществлена в 2025 году.

В сентябре Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1 для изучения Солнца. Она будет находиться на расстоянии в 1,5 миллиона километров от третьей планеты

Индия Космос
20 октября 2023, 02:59
Россиянам рассказали о влиянии магнитных бурь на технику и организм человека
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Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели. В это время чувствительные люди жалуются на головные боли, недомогания. Также магнитный шторм может спровоцировать перебои в работе электрических приборов, интернета и мобильной связи. РИА «Новости» рассказало, насколько опасно это природное явление и как они влияют на организм человека.

Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели. В это время чувствительные люди жалуются на головные боли, недомогания. Также магнитный шторм может спровоцировать перебои в работе электрических приборов, интернета и мобильной связи.

РИА «Новости» рассказало, насколько опасно это природное явление и как они влияют на организм человека.

Магнитная буря - это поток заряженных частиц, выброшенных из Солнца. Они движутся со скоростью около 400 километров в секунду и могут проникнуть в магнитное поле Земли. Когда солнечный ветер достигает магнитосферы планеты, возникает магнитная буря. Причиной появления геомагнитных бурь являются вспышки на Солнце или коронарные выбросы.

Магнитные бури бываю разной интенсивности, самая сильная - G-5. Они могут спровоцировать масштабные проблемы с электросетью, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Ученые не дают однозначного ответа, как влияют магнитные бури на организм человека. Чаще всего головными и сердечными болями в период солнечной активности страдают метеозависимые люди. Они жалуются на бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления.

Последний раз геомагнитную бурю зафиксировали 18 октября. Врачи рассказали, что делать во время магнитных бурь метечувствительным людям.

Магнитные бури Солнце

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