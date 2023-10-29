Российские ученые разработали инновационный метод лечения тромбоза

Тромбоз - заболевание, при котором в сосудах образуются сгустки крови. Если такой тромб оторвется, он может убить человека, перекрыв жизненно важные сосуды.

Врачи лечат тромбозы с помощью тромболитиков - препаратов, растворяющих кровяные сгустки. Проблема в том, что эти лекарства медленно распространяются в сосудах с заблокированным кровотоком.

Работа исследователей из Уральского федерального университета и Университета Лазурного берега (Франция) была основана на идее американских ученых. В Техасском университете предложили вводить в тромбированный сосуд каплю с магнитными наночастицами. Затем предполагалось воздействовать на сосуд магнитным полем, приводя эти частицы в движение. Таким образом они помогали бы «размешивать» тромболитик прямо в вене, ускоряя его действие.

Эта идея потребовала дальнейших исследований: необходимо было выяснить, какими должны быть размер и форма капли, частота и напряженность поля для оптимального результата.

«Наша работа показывает, что в этом случае при помощи вращающегося магнитного поля можно возбудить более интенсивные потоки, чем в случае „облачка“. Увеличение частоты поля приводит к возрастанию скорости генерируемых потоков на один-два порядка. Таким образом, процесс доставки лекарства к тромбу может быть намного более быстрым, чем без воздействия магнитного поля», - рассказал руководитель разработки математической модели Андрей Зубарев.

В июне стало известно, что российские ученые из университета МИСиС и университета имени Пирогова разработали новаторский метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Для лечения исследователи предложили использовать наночастицы, которые программируют гибель раковых клеток.