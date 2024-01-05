05 января 2024, 05:46

Российские ученые научились омолаживать людей на 5 лет

Flickr
Читайте нас в: Google Новости

Нижегородские ученые обнаружили способ, позволяющий снизить биологический возраст человека на пять лет, заявил пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов. Об этом сообщило местное издание NN.ru.

В результате эксперимента специалисты института биологии старения ННГУ Алексея Москалева всего за две недели получились омолаживать людей на пять лет. В исследовании участвовали 43 участника, которых отправили в санаторий.

Все это время они соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры биологического возраста показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.

«Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие - вполне реально, за счет воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия», - резюмировал Никонов.

Ранее основатель Международной академии оздоровления и омоложения Наталья Соколова указала на связь психоэмоциональных процессов с физическим недомоганием. По словам специалиста, запустить механизм самоисцеления можно с помощью регулярного выполнения таких практик, как йога, медитация и остеогимнастика.

Исследования Ученые Наука
05 января 2024, 03:38
Окаменелые останки чудовищных червей обнаружили в Гренландии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Международная команда ученых обнаружила на севере Гренландии окаменелые останки плотоядных червей, живших 518 миллионов лет назад. Этот вид на латыни называется Timorebestia, что можно перевести как «чудовище». Об удивительной находке рассказал научный журнал Science Advances.

Черви Timorebestia достигали 30 сантиметров в длину. У них были длинные усики и большой набор внутренних челюстей, который, вероятно, ставил их на вершину пищевой цепочки. В частности, в их пищеварительной системе обнаружили остатки древних членистоногих Isoxys.

В декабре стало известно, что канадские ученые нашли останки тираннозавра с двумя другими динозаврами в желудке. Это были детеныши небольших птицеподобных ящеров. Возраст находки - 75,3 миллиона лет. Она доказала, что молодые тираннозавры питались маленькими динозаврами, тогда как взрослые особи нападали на целые стада крупных травоядных ящеров.

Ученые Гренландия История
04 января 2024, 10:32
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце
Читайте нас в: Google Новости
На Солнце произошла мощная вспышка, каких-либо явлений на Земле она вызвать не должна. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вспышка стала первым по-настоящему сильным взрывом в нынешнем солнечном цикле, ее можно охарактеризовать как событие исключительной силы. Согласно таблице предварительной классификации, ей присвоили балл X5.0», - отметили в пресс-службе.

Ученые уточнили, что ранее самую мощную вспышку оценили баллом X2.8. Ее зафиксировали еще в новогоднюю ночь, однако, опираясь на всемирное время, промаркировали 2023 годом.

По версии специалистов, причиной вспышки стало накопление электрической и магнитной энергии в короне Солнце из-за движения солнечных пятен.

Заранее предугадать ее оказалось невозможно, поскольку обратная сторона светила недоступна для земных приборов.

Эколог Андрей Фролов рассказывал, как вспышки на Солнце влияли на историю Земли.

Планета Земля Взрывы Солнце
03 января 2024, 06:21
Ученые сообщили о сильнейшей вспышке на Солнце в первый день нового года
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ) рассказали, что 1 января на Солнце была сильнейшая вспышка. Она длилась 32 минуты, сообщили «Известия».

По данным специалистов института, вспышка самого высокого класса Х произошла в 00:55 по московскому времени.

«Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от выброса корональной массы ожидается 3 января», - отметили ученые.

В ближайшие дни такая активность будет умеренной, хотя вспышки класса Х все же могут быть. Во вторник, 2 января, по данным ученых, геомагнитное поле было «слабо возмущенным». В среду, 3 января, оно будет неустойчивым.

Всего существует пять классов солнечных вспышек. Они отличаются мощностью рентгеновского изучения. Минимальный класс - А, а максимальный - Х.

По мнению климатолога, конкретных доказательств влияния магнитных бурь на человека нет. Такие явления вызывают проблемы со связью и изменения верхних слоев атмосферы, но вряд ли влияют на человеческий организм.

Ученые Новый год Магнитные бури Солнце
27 декабря 2023, 01:14
РАН предложила Роскосмосу построить две станции «Луна-27»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская академия наук предложила создать и отправить на Луну два проекта «Луна-27», а не один. У них будут шифры «а» и «б».  На телеканале «Россия 24» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что госкорпорация думает над этим предложением.

«Академия наук вышла с предложением сделать два спутника „Луна-27а“ и „Луна-27б“ для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии», - сказал он.

Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа, а 19 августа она разбилась о поверхность земного спутника в связи с неправильной работой двигателя, который во время перехода на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо положенных 84-х.

Орбитальную станцию «Луна-26» запланировали отправить в космос в 2027 году, а посадочную «Луна-27» - в 2028 году. При этом Юрий Борисов ранее заявил, что Роскосмос изучает возможность отправки аппаратов раньше заявленного срока. Он отмечал, что сотрудники госкорпорации не будут складывать руки, они полны решимости и готовы продолжать лунную программу.

Луна Роскосмос Космос

Новости по теме