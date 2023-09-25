Российские ученые нашли способ подавления эффекта кофейных колец
Подавление эффекта кофейных колец поможет повысить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения. Так считают ученые из ТюмГУ, результаты их работы опубликовали в «Вестнике СГТУ».
Более 20 лет исследователи изучают эффект кофейных колец (ЭКК). Он выражается в том, что на месте жидкой капли образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри субстанции сначала равномерно распределяются, но по мере высыхания сбиваются на краях, образуя характерный круг.
По словам российских ученых, осадок способен принимать разные формы и управление этим эффектом пригодится для технологий нанесения покрытий и изображений на поверхность. Во время работы исследователи поняли, что ЭКК можно исключить. Ученые придумали модель, учитывающую последствия всех важных деталей формирования узора осадка.
С помощью полученных расчетов можно повысить точность и продуктивность метода испарительной литографии, который используют для производства биосенсоров, фотонных кристаллов и электропроводящих покрытий.
«С помощью испарительной самосборки возможно получать необходимые структуры из взвешенных или растворенных в жидкости веществ. Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники» - заявил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов.
Ранее ученые из Института когнитивных исследований СПбГУ вместе с коллегами из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой выяснили, как мозг выбирает значение многозначных слов. Когда человек думает над подходящим к ситуации значением, у него срабатывает механизм подавления памяти.