Российские ученые нашли способ подавления эффекта кофейных колец

25 сентября 2023, 05:32
РИА «Новости»
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Подавление эффекта кофейных колец поможет повысить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения. Так считают ученые из ТюмГУ, результаты их работы опубликовали в «Вестнике СГТУ».

Более 20 лет исследователи изучают эффект кофейных колец (ЭКК). Он выражается в том, что на месте жидкой капли образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри субстанции сначала равномерно распределяются, но по мере высыхания сбиваются на краях, образуя характерный круг.

По словам российских ученых, осадок способен принимать разные формы и управление этим эффектом пригодится для технологий нанесения покрытий и изображений на поверхность. Во время работы исследователи поняли, что ЭКК можно исключить. Ученые придумали модель, учитывающую последствия всех важных деталей формирования узора осадка.

С помощью полученных расчетов можно повысить точность и продуктивность метода испарительной литографии, который используют для производства биосенсоров, фотонных кристаллов и электропроводящих покрытий.

«С помощью испарительной самосборки возможно получать необходимые структуры из взвешенных или растворенных в жидкости веществ. Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники» - заявил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов.

Ранее ученые из Института когнитивных исследований СПбГУ вместе с коллегами из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой выяснили, как мозг выбирает значение многозначных слов. Когда человек думает над подходящим к ситуации значением, у него срабатывает механизм подавления памяти.

Ученые Россия
Индия провела тестовый пуск в рамках пилотируемой миссии «Гаганьян»
21 октября 2023, 15:18
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Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей пилотируемой миссии «Гаганьян». Об этом рассказали в Индийской организации космических исследований (ISRO), сообщил ТАСС.

Запущенная капсула успешно приводнилась в Бенгальском заливе. Всего в рамках подготовки проведут не менее 20 испытаний.

«Миссия „Гаганьян“ начинается успешно», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года официально объявил, что страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года. Однако уже объявлены новые сроки - ожидается, что миссия «Гаганьян» будет осуществлена в 2025 году.

В сентябре Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1 для изучения Солнца. Она будет находиться на расстоянии в 1,5 миллиона километров от третьей планеты

Индия Космос
Россиянам рассказали о влиянии магнитных бурь на технику и организм человека
20 октября 2023, 02:59
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Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели. В это время чувствительные люди жалуются на головные боли, недомогания. Также магнитный шторм может спровоцировать перебои в работе электрических приборов, интернета и мобильной связи. РИА «Новости» рассказало, насколько опасно это природное явление и как они влияют на организм человека.

Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели. В это время чувствительные люди жалуются на головные боли, недомогания. Также магнитный шторм может спровоцировать перебои в работе электрических приборов, интернета и мобильной связи.

РИА «Новости» рассказало, насколько опасно это природное явление и как они влияют на организм человека.

Магнитная буря - это поток заряженных частиц, выброшенных из Солнца. Они движутся со скоростью около 400 километров в секунду и могут проникнуть в магнитное поле Земли. Когда солнечный ветер достигает магнитосферы планеты, возникает магнитная буря. Причиной появления геомагнитных бурь являются вспышки на Солнце или коронарные выбросы.

Магнитные бури бываю разной интенсивности, самая сильная - G-5. Они могут спровоцировать масштабные проблемы с электросетью, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Ученые не дают однозначного ответа, как влияют магнитные бури на организм человека. Чаще всего головными и сердечными болями в период солнечной активности страдают метеозависимые люди. Они жалуются на бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления.

Последний раз геомагнитную бурю зафиксировали 18 октября. Врачи рассказали, что делать во время магнитных бурь метечувствительным людям.

Магнитные бури Солнце
Археологи нашли в Тульской области уникальное оружие Смутного времени
19 октября 2023, 12:04
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В Щекинском районе Тульской области нашли стальной клевец для ближнего боя, сделанный в конце XVI — начале XVII веков. Это большая редкость для Центральной России, заявили в музее-заповеднике «Куликово поле».

В Щекинском районе Тульской области нашли стальной клевец для ближнего боя, сделанный в конце XVI - начале XVII веков. Это большая редкость для Центральной России, заявили в музее-заповеднике «Куликово поле».

Ученые проводили археологическую разведку памятника роменской археологической культуры IX–X века на территории Тульских засек в Щекинском районе, но наткнулись на артефакт конца XVI - начала XVII веков - оружие ближнего боя. Такая находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной России.

«Время сохранило клевец в своеобразном коконе из минералов. Задача реставраторов этот кокон аккуратно убрать», - рассказал реставратор Виталий Шмелев.

Оружие сделали из стали с клювовидным выступом с одной стороны и молоточковидным с другой, украсили серебром и узором в виде сеточек и ромбиков. До реставрации находка весила 382 грамма. Такой клевец мог принадлежать князю или воеводе. Ученые пришли к выводу, что он относится к Смутному времени. После изучения его покажут на выставках об истории Засечной черты.

В Баварии археологи обнаружили бронзовый меч возрастом более 3000 лет. Восьмигранный клинок с рукоятью оставили рядом с телами мужчины, женщины и ребенка.

Археология Ученые Оружие История
Стало известно, когда появляется сознание у человека
16 октября 2023, 01:08
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Сознание формируется у человека задолго до рождения. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством Канадского института перспективных исследований в Торонто. Свою статью они опубликовали в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Сознанием называют способность человека ощущать свою индивидуальность, анализировать внешний мир и отдавать отчет происходящим событиям. Когда появляется сознание, до сих пор неизвестно, но существуют три основные теории.

Согласно первой, оно появляется спустя время после рождения. Также, есть версия, что первые признаки сознания формируются сразу после появления на свет, а в третьем случае - оно есть у людей еще до рождения.

Авторы статьи проанализировали 145 исследований и сделали вывод, что третья теория является наиболее вероятной. По мнению ученых, новорожденные дети могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт. Благодаря этому они могут понимать действия других и планировать собственные реакции, а это говорит о том, что сознание появляется у них до рождения.

Психолог Александра Миллер ранее рассказала, что критическое мышление можно развить в любом возрасте, это поможет быстрее адаптироваться к изменениям окружающего мира.

Ученые Наука

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