Российские ученые нашли способ подавления эффекта кофейных колец

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Более 20 лет исследователи изучают эффект кофейных колец (ЭКК). Он выражается в том, что на месте жидкой капли образуется осадок в форме кольца. Частицы внутри субстанции сначала равномерно распределяются, но по мере высыхания сбиваются на краях, образуя характерный круг.

По словам российских ученых, осадок способен принимать разные формы и управление этим эффектом пригодится для технологий нанесения покрытий и изображений на поверхность. Во время работы исследователи поняли, что ЭКК можно исключить. Ученые придумали модель, учитывающую последствия всех важных деталей формирования узора осадка.

С помощью полученных расчетов можно повысить точность и продуктивность метода испарительной литографии, который используют для производства биосенсоров, фотонных кристаллов и электропроводящих покрытий.

«С помощью испарительной самосборки возможно получать необходимые структуры из взвешенных или растворенных в жидкости веществ. Это востребовано в различных областях, например, при создании метаматериалов для оптики и микроэлектроники» - заявил старший научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ Константин Колегов.

Ранее ученые из Института когнитивных исследований СПбГУ вместе с коллегами из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой выяснили, как мозг выбирает значение многозначных слов. Когда человек думает над подходящим к ситуации значением, у него срабатывает механизм подавления памяти.