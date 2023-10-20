Россиянам рассказали о влиянии магнитных бурь на технику и организм человека

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Геомагнитные бури случаются около шести раз в год и длятся около недели. В это время чувствительные люди жалуются на головные боли, недомогания. Также магнитный шторм может спровоцировать перебои в работе электрических приборов, интернета и мобильной связи.

РИА «Новости» рассказало, насколько опасно это природное явление и как они влияют на организм человека.

Магнитная буря - это поток заряженных частиц, выброшенных из Солнца. Они движутся со скоростью около 400 километров в секунду и могут проникнуть в магнитное поле Земли. Когда солнечный ветер достигает магнитосферы планеты, возникает магнитная буря. Причиной появления геомагнитных бурь являются вспышки на Солнце или коронарные выбросы.

Магнитные бури бываю разной интенсивности, самая сильная - G-5. Они могут спровоцировать масштабные проблемы с электросетью, вызвать полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи.

Ученые не дают однозначного ответа, как влияют магнитные бури на организм человека. Чаще всего головными и сердечными болями в период солнечной активности страдают метеозависимые люди. Они жалуются на бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления.

Последний раз геомагнитную бурю зафиксировали 18 октября. Врачи рассказали, что делать во время магнитных бурь метечувствительным людям.