05 августа 2024, 16:06

Россиянам назвали нормы потребления сахара и соли

pxhere.com
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам о необходимости соблюдать норму при употреблении добавленного сахара, соли, жиров и транс-жиров. Рекомендации представили в рамках проекта «Здоровое питание».

Эксперты, ссылаясь на научные исследования и рекомендации ВОЗ, сообщили, что избыток сахара, жиров и соли в рационе может быть смертельно опасен.

Количество добавленного сахара в рационе не должно превышать 10% от общей калорийности. При среднем показателе в 2000 килокалорий, максимальная рекомендуемая норма сахара составляет 12 чайных ложек в сутки (менее 50 граммов). Превышение этой нормы может привести к лишнему весу, диабету, кариесу и другим неинфекционным заболеваниям.

Доля калорий, получаемых из жиров, должна составлять не более 30% от общего калорийного рациона. Общее количество жиров не должно превышать 65 граммов в день. Их избыточное потребление может привести к ожирению, нарушениям функции печени и обмена веществ, а также к развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Трансжиры следует полностью исключить из рациона, так как их употребление даже в малых количествах может стать причиной смерти.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сократить потребление соли до менее пяти граммов в день. Избыточное потребление соли может привести к гипертонии, почечной недостаточности, сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала , почему не стоит есть гематоген.

Еда Диеты
05 августа 2024, 09:58
Результаты испытаний американского препарата для защиты от ВИЧ назвали впечатляющими
Freepik
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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences разработала препарат ленакапавир, который защищает от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев. Испытания подтвердили его эффективность, заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Он назвал препарат «грандиозным успехом» и рассказал о его особенностях. По его словам, ленакапавир вводят внутримышечно, в то время как другие лекарства выпускались только в форме таблеток. Покровский добавил, что ВИЧ не заразилась ни одна из 2134 женщин, которым вкололи препарат.

Специалист предположил, что такую высокую эффективность ленакапавир показал благодаря тому, что его выпустили в форме инъекций, а не таблеток, о ежедневном приеме которых можно забыть.

«Там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», - заключил он.

Он также указал на главный недостаток препарата - его стоимость. Годовой курс обойдется пациенту примерно в 40 тысяч долларов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подробно рассказал о ВИЧ и СПИДе. Он напомнил, что ВИЧ-инфекция в организме человека может существовать годами и десятилетиями.

США Болезни Лекарства ВИЧ Медицина
05 августа 2024, 06:53
Второму человеку вживили в мозг чип Neuralink
Unsplash
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Американские ученые вживили чип Neuralink второму пациенту. Устройство успешно прижилось и подает сигналы, сообщил бизнесмен Илон Маск в интервью блогеру Лексу Фридману в YouTube.

«Думаю, что с каждым имплантом, очевидно, будет становиться лучше. Я не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. Итак, много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», - сказал он.

Маск заявил, что продукты его компании решат основные неврологические проблемы людей. Например, повреждения нейронов в шее или спинном мозге, как у двух первых пациентов. Он анонсировал новый продукт Blindsight. Эта разработка поможет людям, которые полностью ослепли.

Neuralink в 2023 году получила разрешение на вживление чипа в мозг. Он позволил без использования рук передавать сигналы в компьютер или телефон.

США Ученые Медицина Илон Маск Технологии Наука
03 августа 2024, 04:53
Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид
Freepik
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Французские археологи выдвинули новую теорию о строительстве древнеегипетских пирамид, в том числе пирамиды Джосера. По их версии, древние египтяне поднимали блоки камней на вершину, используя сложную гидравлическую систему. Исследование опубликовали в журнале ResearchGate.

Пирамида Джосера, представляющая собой шестиярусную четырехгранную ступенчатую фигуру, была построена около 4,7 тысячи лет назад на плато Саккара. Ученые задались вопросом, как древние рабочие смогли это сделать, ведь в то время не было тех же строительных кранов и бульдозеров.

Группа исследователей под руководством президента Палеотехнического археологического исследовательского института в Париже Ксавье Ландро предположила, что во время строительных работ древние египтяне использовали водозабор Гиср-эль-Мудир, который в древности был плотиной, отделявшей большой водоем.

Кроме того, пирамиду Джосера окружал крупный ров, наполненный водой. В южной части этого рва находилась монументальная линейная высеченная в скале конструкция. Архитекторы могли поднимать камни из центра пирамиды «вулканическим» способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва.

«Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней», - пояснили ученые.

Ранее ученые выяснили причину смерти исследователей гробницы фараона Тутанхамона.

Египет Ученые Технологии
29 июля 2024, 11:15
Ученые впервые запечатлели на видео столкновение судна с гигантской акулой
Unsplash
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Исследователи сняли у берегов Ирландии, предположительно, первое в истории видео, на котором гигантская акула сталкивается с судном. Об этом рассказали представители университета штата Орегон.

«Это первое прямое свидетельство столкновения корабля с представителем морской мегафауны», - рассказал исследователь акул Тейлор Чаппл.

По его словам, животное кормилось у поверхности воды и после удара сразу ушло на глубину, изменив свое поведение. Он заявил, что видео показало всю угрозу таких столкновений, и призвал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Исследователи не знают, сумела ли акула - самка длиной около семи метров - восстановиться после происшествия.

В июне американский спасатель и актер Тамайо Перри , исполнивший роль в одной из частей «Пиратов Карибского моря», погиб после нападения акулы у берегов Гавайев.

Видео Ученые Акулы

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