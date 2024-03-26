Россия увеличит затраты на научные исследования в гражданском секторе

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Часть выделенных средств поступит в качестве имущественного взноса в Российский научный фонд на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.

Также правительство разработает меры для реализации Стратегии научно-технологического развития России и предложит пути их применения.

Ответственными за реализацию поручений президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кроме того кабин до 1 июня должен представить план по по повышению качества преподавания математики и естественнонаучных предметов в системе общего образования. В качестве предварительных мер рассмотрят повышение подготовки учителей.

Еще одним поручением станет расширение перечня направлений в вузах, где вступительный экзамен по математике станет обязательным.

Во время обращения Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что работу в области искусственного интеллекта необходимо усилить. Он подчеркнул, что уже подписал указ о Национальной стратегии развития этой научной сферы. Глава государства пояснил, что современные разработки обеспечат России сохранение конкурентоспособности на мировом рынке.