05 августа 2024, 09:58

Результаты испытаний американского препарата для защиты от ВИЧ назвали впечатляющими

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences разработала препарат ленакапавир, который защищает от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев. Испытания подтвердили его эффективность, заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Он назвал препарат «грандиозным успехом» и рассказал о его особенностях. По его словам, ленакапавир вводят внутримышечно, в то время как другие лекарства выпускались только в форме таблеток. Покровский добавил, что ВИЧ не заразилась ни одна из 2134 женщин, которым вкололи препарат.

Специалист предположил, что такую высокую эффективность ленакапавир показал благодаря тому, что его выпустили в форме инъекций, а не таблеток, о ежедневном приеме которых можно забыть.

«Там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», - заключил он.

Он также указал на главный недостаток препарата - его стоимость. Годовой курс обойдется пациенту примерно в 40 тысяч долларов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подробно рассказал о ВИЧ и СПИДе. Он напомнил, что ВИЧ-инфекция в организме человека может существовать годами и десятилетиями.

США Болезни Лекарства ВИЧ Медицина
05 августа 2024, 06:53
Второму человеку вживили в мозг чип Neuralink
Unsplash
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Американские ученые вживили чип Neuralink второму пациенту. Устройство успешно прижилось и подает сигналы, сообщил бизнесмен Илон Маск в интервью блогеру Лексу Фридману в YouTube.

«Думаю, что с каждым имплантом, очевидно, будет становиться лучше. Я не хочу сглазить, но, кажется, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. Итак, много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», - сказал он.

Маск заявил, что продукты его компании решат основные неврологические проблемы людей. Например, повреждения нейронов в шее или спинном мозге, как у двух первых пациентов. Он анонсировал новый продукт Blindsight. Эта разработка поможет людям, которые полностью ослепли.

Neuralink в 2023 году получила разрешение на вживление чипа в мозг. Он позволил без использования рук передавать сигналы в компьютер или телефон.

США Ученые Медицина Илон Маск Технологии Наука
03 августа 2024, 04:53
Ученые раскрыли тайну строительства египетских пирамид
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Французские археологи выдвинули новую теорию о строительстве древнеегипетских пирамид, в том числе пирамиды Джосера. По их версии, древние египтяне поднимали блоки камней на вершину, используя сложную гидравлическую систему. Исследование опубликовали в журнале ResearchGate.

Пирамида Джосера, представляющая собой шестиярусную четырехгранную ступенчатую фигуру, была построена около 4,7 тысячи лет назад на плато Саккара. Ученые задались вопросом, как древние рабочие смогли это сделать, ведь в то время не было тех же строительных кранов и бульдозеров.

Группа исследователей под руководством президента Палеотехнического археологического исследовательского института в Париже Ксавье Ландро предположила, что во время строительных работ древние египтяне использовали водозабор Гиср-эль-Мудир, который в древности был плотиной, отделявшей большой водоем.

Кроме того, пирамиду Джосера окружал крупный ров, наполненный водой. В южной части этого рва находилась монументальная линейная высеченная в скале конструкция. Архитекторы могли поднимать камни из центра пирамиды «вулканическим» способом, используя свободную от осадков воду из южной части сухого рва.

«Древние египтяне славятся своим новаторством и мастерством в гидравлике с помощью каналов для орошения и барж для транспортировки огромных камней», - пояснили ученые.

Ранее ученые выяснили причину смерти исследователей гробницы фараона Тутанхамона.

Египет Ученые Технологии
29 июля 2024, 11:15
Ученые впервые запечатлели на видео столкновение судна с гигантской акулой
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Исследователи сняли у берегов Ирландии, предположительно, первое в истории видео, на котором гигантская акула сталкивается с судном. Об этом рассказали представители университета штата Орегон.

«Это первое прямое свидетельство столкновения корабля с представителем морской мегафауны», - рассказал исследователь акул Тейлор Чаппл.

По его словам, животное кормилось у поверхности воды и после удара сразу ушло на глубину, изменив свое поведение. Он заявил, что видео показало всю угрозу таких столкновений, и призвал принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Исследователи не знают, сумела ли акула - самка длиной около семи метров - восстановиться после происшествия.

В июне американский спасатель и актер Тамайо Перри , исполнивший роль в одной из частей «Пиратов Карибского моря», погиб после нападения акулы у берегов Гавайев.

Видео Ученые Акулы
24 июля 2024, 15:17
Следы воды нашли в лунном грунте
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Китайские ученые нашли следы воды в лунном грунте. Результаты их исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Следы воды обнаружили в образцах лунного грунта, которые собрал китайский лунный зонд «Чанъэ-5». Космический аппарат завершил свою миссию в 2020 году. На Землю он вернул образцы горных пород и грунта с Луны.

Чтобы исследовать их, ученые использовали инфракрасный свет, что позволило им установить наличие следов воды.

Недавно научный журнал Nature сообщал, что на поверхности Луны нашли пещеру, которая может стать потенциальным местом для проживания человека. Она расположена в яме под морем Спокойствия и, по мнению ученых, способна защитить людей от суровых лунных условий. Поэтому в пещере можно создать базу для длительных космических исследований.

Кандидат технических наук Андрей Ионин сообщал, что человечеству необходим технологический рывок в биоинженерии для освоении Луны и Марса. Также для этого людям необходимо создать безопасные источники энергии.

Исследования Луна Ученые Наука

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