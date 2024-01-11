11 января 2024, 23:35

Разработчика «Спутника V» похоронят на Троекуровском кладбище 13 января

Unsplash
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Одного из главных разработчиков вакцины «Спутник V» Бориса Народицкого похоронят на Троекуровском кладбище, сообщило РИА «Новости» в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где он работал с 2002 года. Ученый умер в возрасте 82 лет.

Представители центра сообщили, что причиной смерти Народицкого стала тяжелая болезнь. Церемония прощания с ученым состоится в субботу 13 января.

Народицкий занимал пост замдиректора Центра Гамалеи, сыгравшего основную роль в разработке российской вакцины против коронавируса. Генетик разработал векторную платформу аденовируса человека, которая позволила создать препараты против COVID-19 и лихорадки Эбола.

Коллеги Народицкого отметили, что ученый был «педагогом и наставником по призванию» и успел воспитать новое поколение специалистов. В НИЦ заверили, что его ученики смогут достойно продолжить работу.

За свою жизнь Народицкий стал автором свыше 200 научных работ. Среди его наград есть орден Почета и медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

Ученые Вакцинация Коронавирус в России и в мире
09 января 2024, 07:00
Опасную концентрацию нанопластика нашли в бутилированной воде
Freepik
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Химики Колумбийского университета разработали новый метод исследования и обнаружили в бутилированной воде высокую концентрацию нанопластика. По мнению ученых, он мог проникать в органы человека, сообщило агентство Bloomberg.

Для своего исследования специалисты Колумбийского университета разработали новый метод микроскопии и изучили содержимое 25 литровых бутылок трех американских производителей. Результаты опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Химики пришли к выводу, что стандартная бутылка воды объемом один литр содержала в среднем около 240 тысяч пластиковых фрагментов, в том числе нанопластика - частиц короче одного микрометра. Это в 100 раз больше, чем показали прежние исследования воды , потому что до этого момента из-за отсутствия технологий искали только микропластик или кусочки пластика размером от одного до пяти тысяч микрометров.

Ученые заявили, что нанопластик мог повлиять на здоровье людей, в том числе в утробе матери. Его частицы настолько малы, что способны проникать в кровоток и клетки человека, воздействовать на органы и через плаценту - организм нерожденного ребенка.

Специалисты из Китая создали водорастворимый пластик. По их мнению, новый материал позволит позаботиться о состоянии окружающей среды.

Еда Болезни Ученые Продукты Наука
08 января 2024, 19:48
Неполадки в работе модуля Peregrine произошли после запуска на Луну
Pxhere
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Ракета Vulcan компании United Launch Alliance с лунным посадочным модулем Peregrine, разработанным в Astrobotic, успешно стартовала 8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Но затем произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе производителя космической техники Astrobotic Technology.

«После успешной активации двигательных установок Peregrine перешел в безопасное рабочее состояние. К сожалению, затем произошла аномалия, которая помешала Astrobotic достичь стабильной ориентации по солнцу», - предали в компании.

Команда Astrobotic в режиме реального времени пытается исправить ситуацию. Специалисты будут давать новую информацию по мере поступления.

Vulcan подняла Peregrine на высоту примерно 500 километров над Землей, где примерно через 50 минут после запуска спускаемый аппарат отделился от ракеты и успешно включился. После разделения Astrobotic успешно связался с посадочным модулем и начал получать телеметрию. Но затем произошли непредвиденные обстоятельства.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия продолжит лунную миссию. Потеря автоматической станции «Луна-25» - не повод прекращать освоение естественного спутника Земли.

Ракеты Луна Флорида Роскосмос Космические спутники Россия Солнце
08 января 2024, 11:35
ULA запустила ракету Vulcan с коммерческим грузом к Луне
piqsels
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Американская компания United Launch Alliance запустила к Луне ракету Vulcan с модулем Peregrine. Предприятие вело прямую трансляцию на сайте.

Ракету с коммерческим грузом на борту отправили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, достигнет естественного спутника Земли 23 февраля. Предполагается, что аппарат приземлится в районе Sinus Viscositatis - «Заливе вязкости».

Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя, которая больше не будет зависеть от российских двигателей. Vulcan должна заменить Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, которые использовали двигатели РД-180. Компания ULA вплотную подошла к первому запуску ракеты весной 2023 года, но запуски были безуспешными. Сейчас на кону стоит «космическое будущее» United Launch Alliance.

Vulcan достигает в высоту 62 метра и состоит из двух ступеней. Тяга устройства может быть увеличена с помощью шести навесных твердотопливных ракетных ускорителей. Среди частных грузов, которые отправили на спутник, - мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Их включение в миссию вызвало критику со стороны народа навахо, утверждающих, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство, писало ранее издание Space.com. Но мнение индейского народа учитывать не стали.

Ранее японский посадочный модуль SLIM вышел на переходную орбиту на пути к Луне. Аппарат для исследования естественного спутника Земли запустили на борту ракеты-носителя H-IIA № 47 из Космического центра Танегасима. Установленный на модуле аппарат предназначен для изучения содержания металлов в лунном грунте.

Исследования Ракеты Луна Космические спутники NASA
08 января 2024, 04:06
Умер ученый Хавинсон, чье открытие спасло более 100 миллиона человек
Unsplash
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Геронтолог Владимир Хавинсон скончался в возрасте 77 лет, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Главным достижением ученого стало открытие пептидов, которое спасло жизни более 100 миллионов человек.

Хавинсон начал заниматься темой старения еще будучи студентом, а за свою плодотворную карьеру он успел стать автором свыше 100 статей и патентов. В 1992 году профессор основал передовой в этом направлении Институт биорегуляции и геронтологии, директором которого оставался до смерти.

Исследование механизмов старения позволило Хавинсону разработать теорию пептидной регуляции клеточных систем и функций организма. Открытие сделало возможным создание пептидных биорегуляторов, восстанавливающих активность генов. Их использовали для сохранения здоровья ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и для помощи пострадавшим при разрушительном землетрясении в Спитаке. Сегодня их применяют пациенты с патологиями, продлевая себе жизнь.

Санкт-Петербург Ученые

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