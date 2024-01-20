Разговор растений засняли на видео в Японии

Для проведения эксперимента биологи специально организовали воздушный насос, чтобы гнать к сорняку воздух из бутылки с гусеничным пиршеством. После этого поедаемые листья помидоров стали посылать сигналы бедствия, а модифицированный сорняк эти сигналы уловил и ответил с помощью биолюминсценции.

Этот сорняк часто встречается на обочинах дорог и железнодорожных путях. В данном случае его генетически модифицировали, чтобы он светился при получении определенного химического сигнала.

В Китае ранее открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму.

Проект запустили в провинции Сычуань.

Перед началом съемки ученые положили в пластиковую бутылку свежесрезанные листья помидоров, которые для гусениц являются вкусным лакомством. После этого подсадили туда самих гусениц. А рядом поставили емкость с другим растением - Arabidopsis thaliana.