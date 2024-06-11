Путин удостоил Ковальчука госпремии в области науки и технологий
Государственную премию в области науки и технологий за 2023 год присудили советскому и российскому физику Михаилу Ковальчуку. Об этом свидетельствует указ главы государства Владимира Путина, опубликованный на официальном правовом сайте.
Также награду получат научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.
Их удостоили премии за научно-исследовательскую работу, которая внесла вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.
Ранее стало известно, что в День России пройдет торжественная церемония вручения госпремий. Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Награды получат работники науки и технологий, литературы и искусства.