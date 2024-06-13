13 июня 2024, 19:04

Путин призвал создать достойные условия для иностранных ученых в России

РИА «Новости»
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Российские регионы должны создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства отметил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. Россия открыта для сотрудничества.

«Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать», - добавил президент.

Президент также расширил программу мегагрантов и не исключил еще одного расширения. Глава государства отметил, что выделять ресурсы на них крайне важно. Наука в России не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности, подчеркнул лидер.

Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Он дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.

Исследования Ученые Россия Владимир Путин Наука
11 июня 2024, 22:30
Путин удостоил Ковальчука госпремии в области науки и технологий
РИА «Новости»
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Государственную премию в области науки и технологий за 2023 год присудили советскому и российскому физику Михаилу Ковальчуку. Об этом свидетельствует указ главы государства Владимира Путина, опубликованный на официальном правовом сайте.

Также награду получат научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.

Их удостоили премии за научно-исследовательскую работу, которая внесла вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.

Ранее стало известно, что в День России пройдет торжественная церемония вручения госпремий. Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Награды получат работники науки и технологий, литературы и искусства.

Награды Россия Владимир Путин Технологии Наука
11 июня 2024, 07:31
Средневековую постройку обнаружили в море у побережья Абхазии
Unsplash
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В Черном море обнаружили обломки средневековой башни и античные амфоры. Археологи Севастопольского государственного университета сделали открытие при обследовании акватории городов Гудаута и Сухум, сообщило РИА «Новости».

Экспедиция прошла в Сухумской бухте у берегов Абхазии. Ученые исследовали дно на глубине от одного до 60 метров в поисках объектов культурного наследия. В устье реки Беслетки, где предположительно располагался город Диоскурия, нашли фрагменты кладки полукруглого сооружения.

«Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», - рассказал заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В акватории города Гудаута нашли сосуды антично-средневекового периода. Амфоры находились в 4,5-5 километрах от берега на глубине 48-50 метров. Археологи предположили, что их доставляли на корабле, который потерпел крушение.

В Тульской области археологи обнаружили редкое оружие Смутного времени. В Щекинском районе нашли стальной клевец.

Черное море Археология Абхазия Наука
10 июня 2024, 02:12
«Ни на что не похоже». Ученые зафиксировали странный сигнал из космоса
РИА «Новости»
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Австралийские астрономы Маниша Калеб и Эмиль Ленк обнаружили странный повторяющийся сигнал из космоса. Об этом сообщило издание Conversation.

По словам ученых, они зафиксировали радиотранзиент, не похожий ни на что из того, что астрономы наблюдали ранее.

«Кроме того, что он длится почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), так еще в ходе нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего», - написали исследователи.

Обнаруженный объект назвали ASKAP J1935 2148. Ученые признались, что пока не могут понять, что это такое. По одной из версий, это нейтронная звезда, хотя обычно они не обладают такими продолжительными сигналами. Также это может быть белый карлик - остатки сгоревшей звезды. Или двойная система, состоящая из нейтронной среды и белого карлика.

В мае ученые заявили об открытии самого крупного из всех известных протопланетных дисков , который вращается вокруг молодой звезды.

Австралия Ученые Космос Наука Астрономия
05 июня 2024, 16:59
Как ИИ помогает врачам. Вице-президент Сколтеха — о развитии медицины
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Разработки Сколтеха помогают медикам спасать человеческие жизни. Однако искусственный интеллект никогда не заменит человека. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал 360.ru старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Российская наука не стоит на месте и все время развивается. Во многих отраслях, в частности, в медицине, сегодня успешно применяют технологии искусственного интеллекта, однако они никогда не заменят человека, заверил Сафонов.

«Различные системы помогают врачу принимать решение, а значит, требуют специального оборудования, вычислений. Все это нужно для того, чтобы модели искусственного интеллекта помогали врачу», - рассказал он.

У Сколтеха, по его словам, есть компания-стартап, которая вышла из разработок университета. При поддержке Сбера команда ученых разрабатывает систему поддержки принятия решений, которая помогает спасти человеку жизнь. Также университет создал специальную технологию определения ряда нейродегенеративных заболеваний по анализу крови.

«Сейчас, чтобы сказать, есть ли какие-то отклонения, нужно побеседовать с врачом. Это единственный способ во всем мире. Нет никакого количественного анализа, который бы позволил сказать, что с человеком что-то не так. Сколтех разработал такую технологию. Мы надеемся, что она пойдет в рынок», - рассказал Сафонов.

Кроме того, сотрудники университета плотно работают с медицинскими клиниками. Некоторые ученые, подчеркнул он, даже присутствуют на операциях.

«Огромное количество данных позволяет нам обучить нейросети и помочь клиникам принимать решения», - рассказал вице-президент Сколтеха.

Введенные Западом несколько лет назад санкции негативно отразились на развитии российской науки. Однако ограничения не помешали иностранным студентам получать образование в Сколтехе.

Искусственный интеллект Врачи Ученые Санкции Россия Медицина Технологии Наука ПМЭФ-2024

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