Путин поставил новые задачи перед российскими учеными
Российским ученым необходимо создать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Заявление Владимира Путина об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.
Президент России выступил со вступительным словом перед началом церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых учёных по итогам прошлого года.
Путин заявил, что они работают в тяжелое время, и для достижения целей национального развития стране нужны научные открытия.
«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги», - сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что благодаря новым научным открытиям будет обеспечено и технологическое лидерство России.
Церемония награждения лауреатов премии Президента в области науки и инноваций традиционно проходит в Кремле накануне Дня российской науки. Победившие молодые ученые получат попять миллионов рублей.