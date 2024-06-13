13 июня 2024, 20:18

Путин объяснил важность проекта NICA

РИА «Новости»
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Работы в рамках проекта NICA позволят понять, как произошла и развивалась Вселенная. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

«Здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений», - подчеркнул он.

Глава государства также призвал создавать хорошие бытовые условия для иностранных ученых в регионах России. Путин уверен, что наука не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности.

NICA является одним из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый коллайдер, как полагают ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые моменты после Большого взрыва. Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и дал старт работам по технологическому пуску устройства. Как отмечал ранее президент, эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества.

Исследования Ученые Россия Работа Владимир Путин
13 июня 2024, 19:04
Путин призвал создать достойные условия для иностранных ученых в России
РИА «Новости»
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Российские регионы должны создавать хорошие бытовые условия для квалифицированных иностранных специалистов и ученых. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

Глава государства отметил, что в некоторых странах прекращаются исследования в области ядерной науки, закрывают атомные электростанции. Россия открыта для сотрудничества.

«Специалистам в этих областях просто некуда деваться, и они с удовольствием бы к нам приехали. Надо создавать только условия для этого. И мы, безусловно, будем это делать», - добавил президент.

Президент также расширил программу мегагрантов и не исключил еще одного расширения. Глава государства отметил, что выделять ресурсы на них крайне важно. Наука в России не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности, подчеркнул лидер.

Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Он дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.

Исследования Ученые Россия Владимир Путин Наука
11 июня 2024, 22:30
Путин удостоил Ковальчука госпремии в области науки и технологий
РИА «Новости»
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Государственную премию в области науки и технологий за 2023 год присудили советскому и российскому физику Михаилу Ковальчуку. Об этом свидетельствует указ главы государства Владимира Путина, опубликованный на официальном правовом сайте.

Также награду получат научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.

Их удостоили премии за научно-исследовательскую работу, которая внесла вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России.

Ранее стало известно, что в День России пройдет торжественная церемония вручения госпремий. Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Награды получат работники науки и технологий, литературы и искусства.

Награды Россия Владимир Путин Технологии Наука
11 июня 2024, 07:31
Средневековую постройку обнаружили в море у побережья Абхазии
Unsplash
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В Черном море обнаружили обломки средневековой башни и античные амфоры. Археологи Севастопольского государственного университета сделали открытие при обследовании акватории городов Гудаута и Сухум, сообщило РИА «Новости».

Экспедиция прошла в Сухумской бухте у берегов Абхазии. Ученые исследовали дно на глубине от одного до 60 метров в поисках объектов культурного наследия. В устье реки Беслетки, где предположительно располагался город Диоскурия, нашли фрагменты кладки полукруглого сооружения.

«Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», - рассказал заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.

В акватории города Гудаута нашли сосуды антично-средневекового периода. Амфоры находились в 4,5-5 километрах от берега на глубине 48-50 метров. Археологи предположили, что их доставляли на корабле, который потерпел крушение.

В Тульской области археологи обнаружили редкое оружие Смутного времени. В Щекинском районе нашли стальной клевец.

Черное море Археология Абхазия Наука
10 июня 2024, 02:12
«Ни на что не похоже». Ученые зафиксировали странный сигнал из космоса
РИА «Новости»
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Австралийские астрономы Маниша Калеб и Эмиль Ленк обнаружили странный повторяющийся сигнал из космоса. Об этом сообщило издание Conversation.

По словам ученых, они зафиксировали радиотранзиент, не похожий ни на что из того, что астрономы наблюдали ранее.

«Кроме того, что он длится почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), так еще в ходе нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего», - написали исследователи.

Обнаруженный объект назвали ASKAP J1935 2148. Ученые признались, что пока не могут понять, что это такое. По одной из версий, это нейтронная звезда, хотя обычно они не обладают такими продолжительными сигналами. Также это может быть белый карлик - остатки сгоревшей звезды. Или двойная система, состоящая из нейтронной среды и белого карлика.

В мае ученые заявили об открытии самого крупного из всех известных протопланетных дисков , который вращается вокруг молодой звезды.

Австралия Ученые Космос Наука Астрономия

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