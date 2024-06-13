Путин объяснил важность проекта NICA

«Здесь идет работа и по микроэлектронике, и по биологии, и по целому ряду других направлений», - подчеркнул он.

Глава государства также призвал создавать хорошие бытовые условия для иностранных ученых в регионах России. Путин уверен, что наука не будет стоять на месте - ее развитие обеспечат, несмотря на все сложности.

NICA является одним из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый коллайдер, как полагают ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые моменты после Большого взрыва. Путин 13 июня посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне и дал старт работам по технологическому пуску устройства. Как отмечал ранее президент, эксперименты на коллайдере позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества.