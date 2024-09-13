13 сентября 2024, 02:11

Продолжительность жизни трудоголиков оказался меньше, чем у алкоголиков

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Люди, которые постоянно работают без отпусков, живут меньше тех, кто страдает от хронического алкоголизма. Такой вывод сделали ученые из США, опубликовав результаты исследования в научном журнале American Journal of Epidemiology.

Для эксперимента они пригласили 749 женщин от 45 до 64 лет. После этого специалисты собрали информацию о трудовой жизни и вредных привычках добровольцев. Период наблюдения за ними продлился около 20 лет.

Исследование подтвердило, что переработки и недостаток отдыха могут стать серьезной угрозой для здоровья. Ученые установили, что продолжительность жизни женщин, которые перерабатывали, была меньше, чем у тех, кто страдал алкогольной зависимостью.

Таким образом стало известно, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем для, например, инфаркта, достаточно трехчасовых переработок в день.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее сообщил, что люди, которые регулярно перенапрягаются на работе, на 30% чаще сталкиваются с инсультами.

Исследования Отпуск Женщины Ученые Работа Переработка
08 сентября 2024, 15:41
Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» стартует в России в ноябре
РИА «Новости»
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В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» — это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.

В ноябре стартует Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» - это первое мероприятие Национального центра «Россия». Куратором выступит художник и иллюстратор Андрей Шелютто, сообщили на сайте организации.

На мероприятии эксперты обсудят дизайн будущего.

«В какой среде человек находится и живет, таким он становится и сам. Мы используем дизайн для того, чтобы структурировать какие-то очень сложные процессы», - объяснил Шелютто.

По его словам, от любого проекта, связанного с современным искусством, зависит будущее. Речь идет в том числе о кино, музыке и архитектуре - все эти темы относятся к Национальному центру «Россия», подчеркнул художник.

Шелютто выступил автором логотипа Международной выставки-форума «Россия». Он же представил графический стиль симпозиума «Создавая будущее».

Президент Владимир Путин поручил создать Национальный центр «Россия» после закрытия одноименной выставки-форума на ВДНХ 8 июля. Председателем оргкомитета стал Сергей Кириенко.

Художники Россия Выставка-форум «Россия»
30 августа 2024, 01:28
Японский офицер сознался в заражении местности брюшнотифозными бактериями
РИА «Новости»
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Японские военные использовали в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году биологическое оружие. Они заражали реки брюшнотифозными бактериями. Признание старшего унтер-офицера, казначея отряда № 731 Хаяси Кадзуо рассекретила ФСБ, сообщило РИА «Новости».

«Во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника», - рассказал он на допросе.

По словам офицера, брюшнотифозные бактерии распространили в ночь на 29, 30 и 31 августа. Хаяси сообщил, что заражение произвели через воды рек Харуха и Хорустен. Военные выбрали участки местности, где по их прогнозам могли расположиться подразделения Красной армии.

Ранее американские биолаборатории обнаружили на Украине. Ученые исследовали возбудителей лептоспироза, конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

СССР Япония История Биолаборатории Наука
15 августа 2024, 03:26
В домашних раковинах обнаружили возбудителей «болезни легионеров»
РИА «Новости»
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Ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что на кранах и в сливах умывальников обитают сотни типов микроорганизмов. Среди них возбудители пневмонии и легионеллеза. Результаты исследования опубликовал журнал Science of the Total Environment.

Специалисты взяли 18 проб в больничных умывальниках и 22 в домашних, чтобы проверить, какие микробы в них обитают. Они выяснили, что биопленки во всех типах раковин содержали сложные и разнообразные микробные сообщества. В смывах обнаружили до 250 различных типов микроорганизмов, в том числе патогенных - возбудителей пневмонии, разного рода инфекций и «болезни легионеров».

«Legionella была единственным родом [микроорганизмов], который значительно различался между типами зданий, с более высоким относительным обилием в жилых помещениях», - заявили авторы научной статьи.

Такую разницу объяснили тем, что в больницах строго соблюдали нормы гигиенической обработки и следили за качеством воды. В жилых домах раковины обрабатывали реже.

Вспышка «болезни легионеров» произошла в 2023 году в Польше. От нее скончались не менее восьми человек.

Больницы Болезни Ученые Медицина Наука
09 августа 2024, 16:45
В России создали передающий информацию частицами света процессор
pxhere.com
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Сборка экспериментального образца российского фотонного процессора, который сможет обработать информацию в сотни раз быстрее нейросетей, начнется в августе и завершится до конца года. Об этом сообщил РИА «Новости» участник проекта, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

«Проект реализуется в соответствии с графиком, и в данный момент мы находимся на стадии корпусной сборки экспериментального образца фотонного процессора. Все основные элементы уже изготовлены, и в этом месяце мы приступаем к работе», - отметил Скиданов.

Он добавил, что в экспериментальном образце используют более компактный диодный лазер, он улучшит характеристики.

Демонстрационный образец процессора разработали специалисты Самарского университета имени Королева в рамках научной программы при поддержке госкорпорации «Росатом». Его работа основана на новой фотонной компонентной базе, где информация передается частицами света, а не электронами, как в традиционных вычислительных системах.

По проекту, производительность этой машины должна достичь рекордных 10 в 21 степени операций в секунду. Специализированный процессор уже сейчас способен распознавать огромные объемы данных в видеопотоках.

Ранее власти Подмосковья сообщили о планах запустить в регионе импортозамещающее производство лаков, инвестор планирует потратить на проект 50 миллионов рублей.

Искусственный интеллект Наука

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