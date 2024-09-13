Продолжительность жизни трудоголиков оказался меньше, чем у алкоголиков

Для эксперимента они пригласили 749 женщин от 45 до 64 лет. После этого специалисты собрали информацию о трудовой жизни и вредных привычках добровольцев. Период наблюдения за ними продлился около 20 лет.

Исследование подтвердило, что переработки и недостаток отдыха могут стать серьезной угрозой для здоровья. Ученые установили, что продолжительность жизни женщин, которые перерабатывали, была меньше, чем у тех, кто страдал алкогольной зависимостью.

Таким образом стало известно, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем для, например, инфаркта, достаточно трехчасовых переработок в день.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко ранее сообщил, что люди, которые регулярно перенапрягаются на работе, на 30% чаще сталкиваются с инсультами.