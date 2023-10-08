Превращают раков в зомби-кастратов. В России изучили уникальных паразитов

Читайте нас в:

Ризоцефалы обитают в морях по всей Земле. Самки паразитов заражают хозяина, впрыскивая в него клетки, которые затем развиваются в систему отростков в полости тела. Эти организмы способны менять поведение ракообразных и вызывать кастрацию.

Паразиты используют раков в качестве оболочки и питательной среды. Они также блокируют их способность к размножению.

Большое количество различных паразитов может содержать речная рыба. Причина кроется в плохом санитарно-гигиеническом состоянии водоемов с пресной водой. Если съесть такую рыбу, можно подхватить опасные заболевания.