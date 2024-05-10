Правительство подготовит предложения по научно-технологическому развитию России

«По поручению главы государства мы уже организовали работу по формированию наукоемких технологий, приоритетных направлений научно-технического развития. В июне планируем предоставить в совет по науке и образованию предложения, которые согласуем с экспертным сообществом», - сказал и. о. главы правительства.

Также Мишустин заявлял, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста , действовать для дальнейшего формирования экономики предложения и создания условий для открытия новых предприятий.

Кандидатуру Мишустина на пост премьера внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.