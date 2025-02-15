15 февраля 2025, 16:42

Потерю вкусовых ощущений назвали признаком риска ранней смерти

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Потеря вкуса в зрелом возрасте может говорить о повышенном риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Китая и Швеции, которые провели масштабное исследование. Об этом сообщил журнал JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

Потеря вкуса в зрелом возрасте может говорить о повышенном риске преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Китая и Швеции, которые провели масштабное исследование. Об этом сообщил журнал JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery.

Авторы исследования проанализировали сведения, собранные по американской программе «Национальное обследование здоровья и питания» более чем от семи тысяч человек возрастом от 40 лет. Участники опросов проходили тестирования на восприятие соленого, сладкого, кислого и горького вкусов.

По результатам людей разделили на три группы. В первую вошли те, у кого сохранились вкусовые ощущения, во вторую - участники, у которых ослабилось восприятие одного из вкусов, а в третьей оказались люди с несколькими ухудшившимися вкусами.

Сопоставив эти данные с показателями из реестра смертей, ученые заметили, что у третьей группы риск смерти от любых причин был выше на 47%, чем у остальных. Особенно заметно это было в группе людей, у которых испортилось восприятие соленого и кислого. При этом исследование показало, что сохранение обоняния не влияло на снижение рисков.

Ранее ученые нашли связь между геном neuropilin2 и развитием аутизма, а также эпилепсии. Этот ген играет важную роль в формировании нейронных цепей.

Исследования Швеция Питание Опросы Ученые Китай
06 февраля 2025, 15:49
Путин поставил новые задачи перед российскими учеными
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российским ученым необходимо создать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Заявление Владимира Путина об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля.

Президент России выступил со вступительным словом перед началом церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых учёных по итогам прошлого года.

Путин заявил, что они работают в тяжелое время, и для достижения целей национального развития стране нужны научные открытия.

«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря новым научным открытиям будет обеспечено и технологическое лидерство России.

Церемония награждения лауреатов премии Президента в области науки и инноваций традиционно проходит в Кремле накануне Дня российской науки. Победившие молодые ученые получат попять миллионов рублей.

Ученые Россия Владимир Путин Москва
03 февраля 2025, 18:59
Китай в 2026 году отправит на Луну новый космический зонд
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Китай готовит к запуску зонд, который в следующем году совершит посадку на Луну. Этот аппарат способен преодолевать десятки километров за один прыжок и будет искать воду на Южном полюсе спутника Земли. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Исследовательский зонд\"Чанъэ-7\"состоит из четырех аппаратов: орбитального и посадочного модулей, лунохода и прыгающего зонда, который будет оснащен анализатором молекул воды… Прыгающий зонд совершит полет по меньшей мере три раза, в то время как традиционные зонды приземляются один раз», - заявил заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-7» Тан Юйхуа.

В 2026 году Китай отправит космический зонд «Чанъэ-7» к Южному полюсу Луны в поисках льда. Если лед найдут, это упростит и ускорит доставку воды на Луну. Это поможет построить лунную базу и изучить возможность жизни на Луне и других планетах.

Зонд сможет приземляться на разные поверхности, как человек, который сгибает ноги при прыжке. Гонконгское издание South China Morning Post сообщило, что этот шестиногий зонд будет способен ползать, прыгать и даже летать, используя ракетную тягу. Это позволит ему преодолевать огромные расстояния, достигая десятков километров за один прыжок. Такой уникальный подход открывает перед ним двери к исследованию сложных участков поверхности и глубоких кратеров, которые были недоступны для традиционных луноходов.

Китайская программа исследования Луны, получившая название «Чанъэ» в честь героини древнекитайских мифов, состоит из нескольких этапов. Среди них - облет вокруг естественного спутника Земли, посадка на Луну и возвращение на Землю.

Первый лунный спутник «Чанъэ-1» был запущен в 2007 году и функционировал до 2009 года.

Ранее Китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Принцип действия будет похож на метание молота в легкой атлетике, с той лишь разницей, что вращение на возрастающих скоростях будет осуществляться до отправки капсулы с ценными ископаемыми на Землю.

Луна Космические спутники Китай
01 февраля 2025, 00:17
Свет в конце тоннеля. Найдены доказательства загробной жизни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Голландские ученые Титус Ривас, Анни Дрвен и Рудольф Смит описали более 70 случаев клинической смерти, доказавших, что душа человека способна выходить из тела и воспринимать окружающую информацию. Об этом сообщил The Epoch Times.

Исследователи выпустили книгу «Чего не может умирающий мозг» (Wat een stervend brein niet kan) с воспоминаниями врачей и их пациентов. Например, кардиохирург Ллойд Руди и его ассистент Роберто Амадо-Каттанео из Стэндфордского университета рассказали, как мужчина перестал подавать признаки жизни во время операции по замене инфицированных сердечных клапанов при аневризме. Они объявили время смерти, но забыли отключить аппаратуру, и через 20-25 минут она показала сердцебиение.

Через несколько дней мужчина полностью восстановился и рассказал о пережитой клинической смерти. Он увидел яркий свет в конце тоннеля и почувствовал, как вышел из тела, побродил по больнице, увидел беседовавших во время операции врачей, приход анестезиолога, расположение записок на рабочем месте медсестры. Все это пациент не мог знать до операции, потому что те же стикеры появились, когда он уже находился без сознания.

«Руди пришел к выводу, что пациент действительно должен был находиться вне своего тела, потому что иначе он не мог описать палату и другие вещи. Совпадение или предвидение не может быть реалистичным объяснением», - заявили ученые.

Ранее житель Самары перенес 50-минутную клиническую смерть. Он заявил, что не испытал ничего особенного.

Книги Болезни Медицина Нидерланды Наука
23 января 2025, 08:03
«Черный выброс» произошел на Солнце
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Накануне на Солнце произошло редкое явление — выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Накануне на Солнце произошло редкое явление - выброс черной призрачной структуры. Об этом сообщил сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде», - рассказали ученые.

В центре видимого диска сформировалась призрачная структура выраженного черного цвета, затем ее выбросило в космос. Там она частично рассеялась в кроне.

Такие цвета обычно дает нейтральный водород. Холодный протуберанец с большим количеством этого соединения выбросило в результате вспышки, считают ученые. Черное облако плазмы наблюдалось около трех часов, потом оно рассеялось и исчезло.

Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов ранее объяснил, что корональные выбросы и солнечные вспышки провоцируют магнитные бури на Земле. В 2025 году ожидается пик активности солнечного цикла, который начался в декабре 2019-го.

Космос Солнце Астрономия

Новости по теме