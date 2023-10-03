Потенциальной опасный астероид пролетит рядом с Землей поздно вечером 3 октября
Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) размером до 1,2 километра приблизится к Земле 3 октября. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Небесное тело будет максимально близко к Земле 3 октября в 23:39 по московскому времени. Минимальное расстояние между космическим объектом и планетой составит 0,042 астрономических единиц (6,3 миллиона километров).
Потенциально опасными считаются астрономические тела, которые пролетают рядом с орбитой Земли на расстоянии меньше семи с половиной миллионов километров.
Впервые специалисты обнаружили астероид 2008 QY 30 сентября в 1989 году, а затем он исчез на 33 года. Вновь астронавты увидели его в поле зрения в феврале этого года.
Ранее глава NASA Билл Нельсон сообщил, когда человечество доберется до Марса. По его словам, это должно произойти в 2040 году. На путь до неизведанной планеты уйдет семь-восемь лет. Группе придется жить на Марсе несколько лет, чтобы дождаться особенного положения планет для возвращения.