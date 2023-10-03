Потенциальной опасный астероид пролетит рядом с Землей поздно вечером 3 октября

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Небесное тело будет максимально близко к Земле 3 октября в 23:39 по московскому времени. Минимальное расстояние между космическим объектом и планетой составит 0,042 астрономических единиц (6,3 миллиона километров).

Потенциально опасными считаются астрономические тела, которые пролетают рядом с орбитой Земли на расстоянии меньше семи с половиной миллионов километров.

Впервые специалисты обнаружили астероид 2008 QY 30 сентября в 1989 году, а затем он исчез на 33 года. Вновь астронавты увидели его в поле зрения в феврале этого года.

Ранее глава NASA Билл Нельсон сообщил, когда человечество доберется до Марса. По его словам, это должно произойти в 2040 году. На путь до неизведанной планеты уйдет семь-восемь лет. Группе придется жить на Марсе несколько лет, чтобы дождаться особенного положения планет для возвращения.