Полевую траву мискантус в России решили перерабатывать в целлюлозу

Один из видов мискантуса, а именно Miscanthus sinensis, рос в Приморье. Ученые вывели культурный сорт мискантуса - «сорановский». Это многолетнее травянистое растение содержит много полезных для промышленности веществ и хорошо адаптируется к природным условиях в разных уголках России. Специалисты ИЦиГ СО подсчитали, что с одного гектара плантаций этой травы можно получить до четырех тонн целлюлозы, и это выгодней, чем использовать для тех же целей древесину.

Опытный завод по переработке мискантуса запустили в Московской области и распланировали строительство дополнительных площадок в Новосибирской и Калининградской областях. Партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды. Мискантус, по словам ученых, также можно использовать для производства упаковки, целлюлозного волокна для текстильной промышленности и его переработки в углеродное для создания композитных материалов.

Мискантусом засеяли 105 гектаров земли в Шатуре. Кроме того, в регионе стали выращивать подсолнечник и масличный лен.