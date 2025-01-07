Плутон и его спутник Харон слились «в поцелуе»

Эта теория формирования Харона получила название «поцелуй и захват». Она отличается от традиционной точки зрения, согласно которой спутник Плутона образовался из обломков после сильного столкновения. Новая гипотеза предполагает, что он возник в результате более сложного процесса.

Исследователи, применяя компьютерные модели, продемонстрировали, что свойства льда и камня, из которых состоят Плутон и Харон, сделали их столкновение более мягким. С течением времени Плутон и Харон отдалились друг от друга, и теперь их разделяет дистанция в 19 500 километров. Они продолжают вращаться по своим орбитам вокруг общего центра масс, сообщила «Газета.ru».

Ученые подчеркивают, что их модели точно объясняют наблюдаемые параметры орбит этих двух объектов. По их предположению, тепло от столкновения и последующие приливные силы могли стать главными факторами в формировании геологических особенностей, которые видны на Плутоне сегодня.

Плутон - это самая крупная карликовая планета Солнечной системы, расположенная за пределами орбиты Нептуна. Она является десятой по массе планетой, обращающейся вокруг Солнца.

Харон - это спутник Плутона, который был открыт в 1978 году. Его назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии Харона, который был перевозчиком душ мертвых через реку Стикс.

Ранее Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Кондором-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный».