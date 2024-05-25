Плохая шутка или путь к бессмертию? Научный стартап анонсировал пересадку головы

Авторы ролика заявили, что при использовании роботизированной хирургии и искусственного интеллекта такие операции можно будет проводить уже через восемь лет.

По мнению ученых, голову смогут пересаживать телу донора с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей. Это позволит продлить жизни людей, так как ресурс работы мозга рассчитан на сотни лет. А операция трансплантации позволит телу оставаться молодым.

В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, скептически отнеслись к идее такой операции. По их словам, этот ролик - «плохая шутка» или «научная фантастика». А его единственная цель - привлечь финансирование от богатых людей, мечтающих стать бессмертными.

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