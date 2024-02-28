Пивной живот у мужчин связали со снижением когнитивных функций

В ходе изучения 204 мужчин среднего возраста, в семьях которых встречались случаи деменции, авторы выявили, что наличие жира в области органов брюшной полости (включая поджелудочную железу, печень и сам брюшной жир) связано с уменьшением объема мозга и снижением когнитивных функций среди мужчин, но не среди женщин.

Такие результаты поставили под сомнение эффективность использования индекса массы тела (ИМТ) как главного критерия при определении когнитивных рисков, связанных с ожирением. Авторы подчеркнули, что ИМТ не всегда адекватно отражает распределение жира в теле и не учитывает гендерные различия.

Ранее диетолог Инга Беляева посоветовала худеющим добавить в рацион темный шоколад. Это поможет снизить уровень стресса и избежать переедания.