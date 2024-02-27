27 февраля 2024, 05:17

Палеонтологи воссоздали облик китайского «дракона» возрастом 240 млн лет

Freepik
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Международная команда ученых из Китая, США и Европы изучила обнаруженные окаменелости морской рептилии возрастом 240 миллионов лет, которую уже прозвали в научном мире «китайским драконом», а также воссоздала ее облик. Об этом сообщили на сайте Phys.org.

Находка имела необычно длинную шею и внешне напоминала змееподобных драконов, о которых говорится в китайской мифологии.

Впервые останки таких существ нашли в 2003 году в провинции Гуйчжоу. Позже на юго-западе Китая нашли и другие окаменелости. Международная команда ученых изучала их десять лет. Последние находки помогли исследователям представить облик этого животного.

«Оно напоминает длинного, змееподобного мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis поразит воображение всего мира своим поразительным внешним видом», - заявил доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии.

По его словам, у доисторического животного было 32 позвонка, которые образовывали длинную шею. Последнее, предположительно, могло помогать ему ловить рыбу, но это еще не точно.

Ранее в Китае палеонтологам удалось найти частично сохранившийся скелет гигантского динозавра , который жил еще в позднемеловую эпоху (72-66 миллионов лет назад).

Ученые Китай Шотландия Наука
26 февраля 2024, 17:31
Ученые рассказали об опасности домашних кошек для здоровья пожилых людей
Freepik
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Международная группа ученых из университетов Испании, Португалии и США провела исследование и обнаружила, что паразит Toxoplasma gondii связан с развитием старческой астении, или «хрупкости», у пожилых людей. Он живет во многих кошках, сообщила Pravda.ru.

Ученые изучили данные 601 пожилого человека в возрасте от 65 до 102 лет и обнаружили, что у 67% из них были маркеры скрытого заболевания. Токсоплазма гондии нередко поражает здоровье домашних кошек, а от них паразит передается другим млекопитающим, включая людей. Чаще всего через их фекалии.

По данным ученых, осторожными стоит быть тем, у кого есть проблемы с иммунитетом или сердечно-сосудистой системой. Заражение опасными бактериями может угрожать их здоровью и вызвать осложнения. Несмотря на это, кошек выкидывать из дома не нужно, достаточно соблюдать основные правила гигиены.

Исследователи отметили, что многие даже не подозревают, что они заражены токсоплазмой. Эта болезнь порой протекает в скрытой форме на протяжении многих лет. У пожилых людей риск инфицироваться токсоплазмой выше из-за естественного снижения иммунной функции с возрастом.

Ранее ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети.

Исследования Болезни Ученые
26 февраля 2024, 01:24
Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети
Freepik
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Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета, передало издание Thuvienpc.

Согласно представленным данным, у женщин с первой группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ. У будущих мам с такими генетическими характеристиками шансы на зачатие ниже, и поэтому им необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Эти два фактора, по мнению исследователей, вероятно, оказывает позитивное воздействие на развитие ребенка.

Такие дети обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной.

Ранее сообщалось, что люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других.

Исследования Дети Питание Женщины Ученые
22 февраля 2024, 14:42
Две мощнейшие солнечные вспышки нарушили радиосвязь на Земле
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На Солнце менее чем за 12 часов произошли две мощные вспышки. Последний раз такое явление наблюдали семь лет назад, рассказали РИА «Новости» в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышкам присвоили высший балл Х. Максимум первой из них зарегистрировали ночью в 02:17 по московскому времени. Следующий взрыв зафиксировали между 09:00 и 10:00 утра.

«[Взрыв] продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени», - отметили в лаборатории.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, мощные вспышки привели к сбоям в радиосвязи на Земле. После взрывов уровень влияния рентгеновских лучей на ионосферу планеты оказался на высоком уровне, но затем пришел в норму.

Еще одну мощную вспышку на Солнце зафиксировали 9 февраля. Тогда ученые исключили влияние космического события на Землю.

Взрывы Ученые Солнце Астрономия
22 февраля 2024, 04:03
Стала известна судьба хищника, заплывшего в Черное море
Телеканал «360»
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Разница в степени солености Черного и Средиземноморского морей не позволит хищному пришельцу с юга — груперу — закрепиться в новом ареале. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Разница в степени солености Черного и Средиземноморского морей не позволит хищному пришельцу с юга - груперу - закрепиться в новом ареале. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

По его словам, подобные единичные случаи миграции рыб происходят довольно часто. Однако массовой миграции хищника не предвидится из-за специфики черноморской воды.

Несмотря на то, что групер считается прожорливым охотником, он не представляет опасности для человека. Флора и фауна региона также не пострадают.

Ранее сообщалось, что директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко пообещал вознаграждение тому, кто поймает этого средиземноморского хищника, который, по его словам, обосновался в Черном море.

Груперы, как отметил Жиленко, вырастают до 50 сантиметров, а некоторые экземпляры - до двух метров, и поэтому представляют собой опасность.

Черное море МГУ

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