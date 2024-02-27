Палеонтологи воссоздали облик китайского «дракона» возрастом 240 млн лет

Находка имела необычно длинную шею и внешне напоминала змееподобных драконов, о которых говорится в китайской мифологии.

Впервые останки таких существ нашли в 2003 году в провинции Гуйчжоу. Позже на юго-западе Китая нашли и другие окаменелости. Международная команда ученых изучала их десять лет. Последние находки помогли исследователям представить облик этого животного.

«Оно напоминает длинного, змееподобного мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis поразит воображение всего мира своим поразительным внешним видом», - заявил доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии.

По его словам, у доисторического животного было 32 позвонка, которые образовывали длинную шею. Последнее, предположительно, могло помогать ему ловить рыбу, но это еще не точно.

Ранее в Китае палеонтологам удалось найти частично сохранившийся скелет гигантского динозавра , который жил еще в позднемеловую эпоху (72-66 миллионов лет назад).