Опубликовали телеграмму спецслужб о скором нападении Германии на СССР в 1941 году

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, которой предшествовали две более слабые. Как правило, за такими взрывными процессами выделения энергии следуют магнитные бури. Влияет ли это на погодные условия и саму планету, «360» объяснил сопредседатель Союза экологических организаций города Москва, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Влияние Солнца на ход истории Как Солнце влияет на погоду Из-за этого небольшого цикла солнечной активности в 2010 году горела вся европейская часть. Через 12 лет, в позапрошлом или прошлом годах, были очень сильные пожары в Якутии, тоже напрямую связанные с поведением Солнца. Тот же механизм происходит с магнитными бурями.

Это сказывается не только на погоде, потому что при повышении активности Солнца усиливается циклоническая деятельность. Соответственно, вода испаряется больше, происходят сильные перепады давления. Это приводит, например, к сильнейшим снегопадам, которые накрыли Россию в последнее время.

Эти вспышки влияют и на жизнедеятельность нашего человечества. Каждые 12 лет происходит обострение, а раз в 36 - вообще катаклизм. Последний цикл, в котором мы сейчас живем, начался с момента смерти Александра II (императора убили в 1881 году - прим. ред.). Спустя 36 лет произошла революция 1917 года. Страна стала другая - все разрушилось.

Добавляем еще 36 лет - в 1953 году умер [бывший глава правительства СССР] Иосиф Сталин. Страна снова стала другая.

Так как Солнце - в состоянии плазмы, и температура на поверхности достигает шести тысяч градусов, там нет химических соединений. Ядра атомов, в первую очередь гелия и водорода, попадают в атмосферу Земли. Перед этим они проходят через магнитное поле , и заряженные частицы начинают двигаться по спирали - магнитным линиям.

В результате, когда ядра попадают к атмосфере на Южном и Северном полюсах Земли, они делятся на электроны и протоны, создавая северное сияние - взаимодействие ионизирующих частиц с атмосферой. Раз в 12 лет усиливается солнечная ингаляция, и на нашей планете повышается температура.

Далее - его прямая речь.

За последние 150 лет столько снега никогда не выпадало. Сильнейшие осадки приходятся только на годы активной солнечной деятельности, когда температура на Солнце приводит к более сильному «воспалению» воды в Мировом океане.

Солнце - организм достаточно интересный со своими циклами активности. Большие - около 520 лет. Маленькие, с которыми мы постоянно сталкиваемся, происходят примерно раз в 12 лет. Повышение активности светила приводит к тому, что у него усиливается светоотдача.

Снова отсчитываем 36 лет - в 1989 году [последний генеральный секретарь ЦК КПСС] Михаил Горбачев избирает себя президентом, разваливается еще одна страна. Теперь мы подходим к следующему циклу - в 2025 году. Это все влияние Солнца, и человечество живет по тем законам, которые нам предписаны.

По данным исследования Института физики Казанского федерального университета, Солнце достигнет пика своего очередного цикла активности в 2025 году, и на Землю обрушится солнечная буря, которая может спровоцировать «интернет-апокалипсис».

Вызванные этим явлением электромагнитные импульсы могут иметь разрушительные последствия для электросетей и электроники. А буря 2025 года будет способна вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру и отключения электроэнергии.