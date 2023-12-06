Опасный астероид пролетит рядом с Землей 6 декабря

По предварительным данным, максимальное приближение астероида к Земле произойдет в 21:00 UTC (00:00 по московскому времени). Ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит чуть более 5,5 миллиона километров. Ученые называют потенциально опасными астрономические объекты, пересекающими орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

Диаметр астероида 139622 может варьироваться от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что человечество сможет добраться до Марса. По его словам, это может произойти в 2040 году.