Окаменелые останки чудовищных червей обнаружили в Гренландии

Черви Timorebestia достигали 30 сантиметров в длину. У них были длинные усики и большой набор внутренних челюстей, который, вероятно, ставил их на вершину пищевой цепочки. В частности, в их пищеварительной системе обнаружили остатки древних членистоногих Isoxys.

В декабре стало известно, что канадские ученые нашли останки тираннозавра с двумя другими динозаврами в желудке. Это были детеныши небольших птицеподобных ящеров. Возраст находки - 75,3 миллиона лет. Она доказала, что молодые тираннозавры питались маленькими динозаврами, тогда как взрослые особи нападали на целые стада крупных травоядных ящеров.