«Обманули» иммунитет. Российский профессор объяснил, за что Карико и Вайсман получили Нобелевку

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По его словам, награду присвоили не за создание вакцины, а за определение мРНК.

«Это (Нобелевскую премию - прим. ред.) дали за подход к этой вакцине, за научный результат, который показал, что если в мРНК заменить определенные нуклеотиды, <…> она становится безвредной. И тогда в нее можно включить ген, который кодирует антигены вируса, и получается вакцина. Это не за вакцину, это именно за определение мРНК», - заявил профессор.

Альтштейн отметил, что научные открытия награжденных биохимиков в определенном смысле позволили «обмануть» иммунную систему. Исследователи смогли доказать, что мРНК, полученная с модифицированными основаниями, не распознается врожденным иммунитетом.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по медицине стали венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Как отметили в Нобелевском комитете Каролинского института Стокгольма, их открытия повлияли на разработку эффективных вакцин с мРНК против COVID-19 во время пандемии.