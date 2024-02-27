Новый минерал открыли в Карелии

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Процесс идентификации нового минерала представлял определенные сложности, так как в Австралии уже существовал его аналог под названием джуноит. Однако российский минерал отличался присутствием в своем составе селена.

«Минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах Средней Падмы селенидом свинца - клаусталитом», -рассказал Лавров.

После ряда исследований удалось определить структуру селеноджуноита, формула которого - Cu2Pb3Bi8(Se, S)16. Летом 2023 года Международная комиссия по новым минералам официально признала его новым открытым видом. Он стал четырнадцатым минералом, найденным в Карелии.

В России ежегодно обнаруживают несколько новых минералов. Особенно много находок ученые сделали на Кольском полуострове, в Хибинских и Ловозерских массивах щелочных магматических пород.

Также новые минералы и находили в Якутии. Один из них получил название «сергейсмирновит».