27 февраля 2024, 17:04

Новый минерал открыли в Карелии

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На территории Заонежского полуострова в Карелии обнаружили новый минерал селеноджуноит. Об этом сообщил научный сотрудник музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

Процесс идентификации нового минерала представлял определенные сложности, так как в Австралии уже существовал его аналог под названием джуноит. Однако российский минерал отличался присутствием в своем составе селена.

«Минерал находился в тесном срастании с наиболее распространенным в рудах Средней Падмы селенидом свинца - клаусталитом», -рассказал Лавров.

После ряда исследований удалось определить структуру селеноджуноита, формула которого - Cu2Pb3Bi8(Se, S)16. Летом 2023 года Международная комиссия по новым минералам официально признала его новым открытым видом. Он стал четырнадцатым минералом, найденным в Карелии.

В России ежегодно обнаруживают несколько новых минералов. Особенно много находок ученые сделали на Кольском полуострове, в Хибинских и Ловозерских массивах щелочных магматических пород.

Также новые минералы и находили в Якутии. Один из них получил название «сергейсмирновит».

Исследования Ученые Россия
27 февраля 2024, 17:35
Ученые создали человеческие мини-сердца
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Ученые из Университета Мичигана создали человеческие мини-сердца. Информация об этом появилась в журнале Nature Communications.

Созданные органоиды разработали с применением донорских стволовых клеток, что позволило имитировать определенные аспекты внутриутробного развития человека. Полученные в результате миниатюрные органы демонстрируют удивительное сходство с человеческими сердцами на эмбриональной стадии развития.

В публикации отметили, что мини-сердца отражают некоторые ключевые аспекты развития органа, которые наблюдаются после формирования сердечной трубки, на первичной стадии развития сердечно-сосудистой системы.

Полученные органы идеальны для моделирования различных сердечных заболеваний и оценки эффективности лекарственных препаратов, предназначенных для беременных женщин и в ситуациях, когда требуется лечение врожденных пороков сердца.

Ранее кардиолог Денис Соколов назвал лучшую тренировку для сердца. Ею стала быстрая ходьба.

Ученые Медицина
27 февраля 2024, 05:17
Палеонтологи воссоздали облик китайского «дракона» возрастом 240 млн лет
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Международная команда ученых из Китая, США и Европы изучила обнаруженные окаменелости морской рептилии возрастом 240 миллионов лет, которую уже прозвали в научном мире «китайским драконом», а также воссоздала ее облик. Об этом сообщили на сайте Phys.org.

Находка имела необычно длинную шею и внешне напоминала змееподобных драконов, о которых говорится в китайской мифологии.

Впервые останки таких существ нашли в 2003 году в провинции Гуйчжоу. Позже на юго-западе Китая нашли и другие окаменелости. Международная команда ученых изучала их десять лет. Последние находки помогли исследователям представить облик этого животного.

«Оно напоминает длинного, змееподобного мифического китайского дракона. Мы уверены, что Dinocephalosaurus orientalis поразит воображение всего мира своим поразительным внешним видом», - заявил доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии.

По его словам, у доисторического животного было 32 позвонка, которые образовывали длинную шею. Последнее, предположительно, могло помогать ему ловить рыбу, но это еще не точно.

Ранее в Китае палеонтологам удалось найти частично сохранившийся скелет гигантского динозавра , который жил еще в позднемеловую эпоху (72-66 миллионов лет назад).

Ученые Китай Шотландия Наука
26 февраля 2024, 17:31
Ученые рассказали об опасности домашних кошек для здоровья пожилых людей
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Международная группа ученых из университетов Испании, Португалии и США провела исследование и обнаружила, что паразит Toxoplasma gondii связан с развитием старческой астении, или «хрупкости», у пожилых людей. Он живет во многих кошках, сообщила Pravda.ru.

Ученые изучили данные 601 пожилого человека в возрасте от 65 до 102 лет и обнаружили, что у 67% из них были маркеры скрытого заболевания. Токсоплазма гондии нередко поражает здоровье домашних кошек, а от них паразит передается другим млекопитающим, включая людей. Чаще всего через их фекалии.

По данным ученых, осторожными стоит быть тем, у кого есть проблемы с иммунитетом или сердечно-сосудистой системой. Заражение опасными бактериями может угрожать их здоровью и вызвать осложнения. Несмотря на это, кошек выкидывать из дома не нужно, достаточно соблюдать основные правила гигиены.

Исследователи отметили, что многие даже не подозревают, что они заражены токсоплазмой. Эта болезнь порой протекает в скрытой форме на протяжении многих лет. У пожилых людей риск инфицироваться токсоплазмой выше из-за естественного снижения иммунной функции с возрастом.

Ранее ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети.

Исследования Болезни Ученые
26 февраля 2024, 01:24
Ученые назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети
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Уровень интеллекта детей может быть частично определен генетическими факторами, включая группу крови матери. К такому выводу пришли ученые Центра детского здоровья Стэнфордского университета, передало издание Thuvienpc.

Согласно представленным данным, у женщин с первой группой крови чаще появляются дети с более высоким IQ. У будущих мам с такими генетическими характеристиками шансы на зачатие ниже, и поэтому им необходимо вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания. Эти два фактора, по мнению исследователей, вероятно, оказывает позитивное воздействие на развитие ребенка.

Такие дети обычно имеют крепкое здоровье и развиваются быстрее по сравнению со сверстниками. Их иммунная система считается более совершенной.

Ранее сообщалось, что люди с высоким IQ обладают рядом не слишком хороших и полезных привычек. Как оказалось, обладатели высокого коэффициента интеллекта много ругаются, поздно ложатся спать и встают позже других.

Исследования Дети Питание Женщины Ученые

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