«Ни на что не похоже». Ученые зафиксировали странный сигнал из космоса

По словам ученых, они зафиксировали радиотранзиент, не похожий ни на что из того, что астрономы наблюдали ранее.

«Кроме того, что он длится почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), так еще в ходе нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего», - написали исследователи.

Обнаруженный объект назвали ASKAP J1935+2148. Ученые признались, что пока не могут понять, что это такое. По одной из версий, это нейтронная звезда, хотя обычно они не обладают такими продолжительными сигналами. Также это может быть белый карлик - остатки сгоревшей звезды. Или двойная система, состоящая из нейтронной среды и белого карлика.

В мае ученые заявили об открытии самого крупного из всех известных протопланетных дисков , который вращается вокруг молодой звезды.